"Es ist ein absolutes Brett": Toni Kroos und Streamer Elias Nerlich gründen eigene Liga

Toni Kroos ist an einem neuen, spannenden Projekt beteiligt. Nach und nach soll es nähere Informationen dazu geben.

WAS IST PASSIERT? Real Madrids Mittelfeldstar Toni Kroos gründet gemeinsam mit dem populären Streamer Elias Nerlich (auch bekannt als Eligella) eine eigene Fußball-Liga.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie die beiden in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekanntgaben, wird die Liga "The Icon League" heißen und ab Sommer 2024 starten. Die teilnehmenden Mannschaften sollen sich aus bekannten Namen aus dem Fußballgeschäft, aber auch aus Entertainment und Musik zusammensetzen.

Zum genauen Format des Wettbewerbs und konkreten Namen der Teilnehmer wird es in den kommenden Wochen und Monaten nähere Informationen geben.

WAS WURDE GESAGT? "Der klassische Fußball, so wie ich ihn spiele und liebe, wird immer weiter existieren und Menschen auf der ganzen Welt auch künftig begeistern und elektrisieren", sagte Kroos zu dem neuen Projekt und führte aus: "Es gibt eine hohe Anzahl von Fans, die auch Lust auf ein anderes Fußball-Format haben. Auf ein schnelleres, abwechslungsreicheres, actionreicheres, ereignisreicheres Spiel, in dem es plötzlich unvorhergesehen Wendungen geben kann. Auf einen Fußball mit mehr Toren und Entertainment. Und genau das werden wir bieten."

Nerlich kündigte derweil an: "Es ist ein absolutes Brett." Es seien bereits einige Leute mit ähnlichen Ideen auf ihn zugekommen, "aber mit Toni und dem starken Team hinter uns etwas Eigenes auf die Beine zu stellen reizt mich deutlich mehr", betonte er.

