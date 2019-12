Wer zeigt / überträgt die Darts-WM live im TV und LIVE-STREAM? Alle Informationen zur World Darts Championship: Tag 12

An Tag 12 der Darts-WM gibt es wieder haufenweise Entscheidungen! Auch Michael van Gerwen ist am Start. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung.

Die Darts-WM startet am heutigen Freitag in Tag 12 des Turniers mit mehreren Duellen. In Session 1 ab 13.30 Uhr und in Session 2 ab 20 Uhr werden jeweils drei Matches gespielt. Goal gibt Euch alle Informationen dazu.

Nachdem die Darts-WM zwischen dem 24. und 26. Dezember eine Weihnachtspause einlegt, geht es am heutigen Freitag mit sechs Duellen weiter. Der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen trifft dabei auf Stephen Bunting.

Auch Simon "The Wizard" Whitlock muss in der Nachmittags-Session ran. Gegner des Australiers ist der Engländer Mervyn King. Die weiteren Duelle findet Ihr in unserer Übersicht!

Ihr wollt das Geschehen aus dem Alexandra Palace live verfolgen? Dann lest Euch hier alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch!

Darts-WM - Tag 12: Die Duelle im Überblick

Session 1 ab 13.30 Uhr Session 2 ab 20 Uhr 3. Runde: Whitlock vs. M. King 3. Runde: Price vs. Henderson 3. Runde: Sherrock vs. Dobey 4. Runde: Van Gerwen vs. Bunting 3. Runde: Gurney vs. Durrant 4. Runde: Beaton vs. Labanauskas

Wer zeigt / überträgt Tag 12 der Darts-WM heute live im TV?

Das wichtigste Darts-Ereignis des Jahres lockt wie immer einige Fans der Sportart an die TV-Bildschirme. Doch wo wird die Veranstaltung live im TV übertragen? Goal klärt auf.

Wo wird Tag 12 der Darts-WM live im TV gezeigt / übertragen?

Wenn im "Ally Pally" die Post abgeht, werden sich hierzulande viele Fans wünschen, live vor Ort sein zu können. Nur die wenigsten werden das jedoch hinkriegen - ein Glück, dass es auch im TV gezeigt wird.

Der Free-TV-Sender Sport1 hat alle Matches live im Programm. Auch die Nachmittags- und Abend-Session am heutigen Freitag können dort live verfolgt werden. Die Übertragung beginnt um 13.30 Uhr mit Session 1. Ab 20 Uhr wird Session 2 mit Michael van Gerwen live gezeigt.

Eine Alternative zur Übertragung auf Sport1 bietet die Streaming-Plattform DAZN. Wie Ihr dort die Duelle schauen könnt, lest Ihr im nächsten Absatz.

Wer zeigt / überträgt Tag 12 der Darts-WM heute im LIVE-STREAM?

Der Streaming-Anbieter DAZN ist bei vielen Fans zur ersten Wahl geworden, wenn es um Live-Übertragungen von Sportevents geht. Auch die Darts-WM hat DAZN im Programm und zeigt Tag 12 live und in voller Länge!

Ihr könnt dabei entscheiden, ob Ihr das Geschehen mit deutschem Kommentar (Elmar Paulke) oder im englischen Original sehen wollt. Los geht's um 13.30 Uhr mit der Nachmittags-Session. Ab 20 Uhr geht's weiter mit der Abend-Session.

Alle Abonnenten können sich jederzeit reinklicken. Wer die Übertragung verpasst hat, kann sich später auf Abruf das Re-Live anschauen. Solltet Ihr noch kein Abo bei DAZN besitzen, steht Euch das Angebot sogar kostenlos zur Verfügung!

DAZN gibt es nämlich einen Monat lang gratis zum Testen. Anschließend entscheidet Ihr, ob Ihr das Abo ohne Kündigungsgebühr beenden oder für 11,99 Euro pro Monat weiterführen wollt. Solltet Ihr Euch direkt für ein Jahr anmelden, zahlt Ihr insgesamt 119,99 Euro und somit umgerechnet weniger als 10 Euro monatlich. Klickt Euch über diesen Link zu allen weiteren Details der Anmeldung.

Allen Abonnenten - egal ob sie sich im Gratismonat, Monats- oder Jahresabo befinden - steht übrigens das komplette DAZN-Programm zur Verfügung. Das beinhaltet neben der Darts-WM auch Live-Übertragung im Fußball, Tennis, Basketball, American Football und vieles mehr.

Darts WM - Tag 12: Die Übertragungen im Überblick

Session 1 ab 13.30 Uhr seht Ihr live im ... ... TV ... ... auf Sport1 ... LIVE-STREAM ... ... auf DAZN