Darts WM 2021 heute live: Das Viertelfinale im TV und LIVE-STREAM sehen

In London steigt heute das Viertelfinale der Darts WM und Ihr könnt live zusehen! Goal erklärt Euch, wo und wann Ihr dafür einschalten müsst.

Es ist Zeit für das Viertelfinale der Darts WM mit den besten acht Werfern! Heute, am Neujahrstag, wird die Runde der besten Acht ausgespielt und Ihr könnt live zusehen. Los geht's um 13 Uhr.

In London wird derzeit der Nachfolger von Titelträger Peter Wright gesucht. Lange spielte auch der Deutsche Gabriel Clemens mit, scheiterte jedoch im Achtelfinale an Krzysztof Ratajski.

Hier findet Ihr alle Infos zum Viertelfinale der Darts WM am Neujahrstag. Goal erklärt Euch, wo Ihr das Viertelfinale im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Darts WM 2021 heute live im TV und STREAM: Alle Daten im Überblick

Event Darts-WM, Viertelfinale Datum Freitag, 1. Januar 2021 Zeit 13 Uhr (Session 1) und 19 Uhr (Session 2) Ort Alexandra Palace (Ally Pally), London LIVE-STREAM u.a. DAZN | Hier geht's direkt zum STREAM

Darts WM 2021: Das Viertelfinale heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

Neujahrszeit bedeutet auch immer Zeit für die Darts Weltmeisterschaft! Trotz Coronapandemie wird die WM dieses Jahr in London ausgetragen - lediglich mit weniger Fans als gewohnt.

Der Streaming-Dienst DAZN zeigt dabei alle Duelle. Auf der Plattform könnt Ihr heute auch das Viertelfinale live und in voller Länge sehen. Los geht's mit der ersten Session um 13 Uhr. Session Nummer zwei startet abends um 19 Uhr.

Auf DAZN könnt Ihr außerdem wählen, ob Ihr die Spiele mit englischem Originalkommentar sehen wollt oder mit den deutschen Kommentator Elmar Paulke und Experte Dragutin Horvat.

Das Viertelfinale der Darts-WM heute bei DAZN - so empfangt Ihr den LIVE-STREAM

Der LIVE-STREAM von DAZN ist für alle Abonnenten zugänglich. Solltet Ihr noch nicht angemeldet sein, könnt Ihr die Viertelfinals heute sogar umsonst sehen. Alle Neukunden bei DAZN bekommen den ersten Abo-Monat nämlich geschenkt!

Erst nach dem Probemonat wird DAZN kostenpflichtig. Dann beläuft sich die monatliche Gebühr auf 11,99 Euro. Wer direkt ein Jahresabo abschließt, kommt sogar etwas billiger weg. Dort kostet DAZN einmalig 119,99 Euro.

Alle Informationen zum kostenlosen Probemonat von DAZN haben wir hier für Euch zusammengefasst.



Bild: Getty Images

Sport1 überträgt das Viertelfinale heute im LIVE-STREAM

Möglichkeit Nummer zwei, um das Viertelfinale im LIVE-STREAM zu sehen, bietet Sport1. Hier werden beide Sessions ebenfalls im Internet übertragen.

Der TV-Sender zeigt sein Programm kostenlos im Netz. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dorthin. Wer Darts lieber im Fernsehen schauen möchte, bekommt im nächsten Abschnitt alle Infos zur Übertragung.

Darts WM 2021: Das Viertelfinale heute live im TV sehen

Im Internet habt Ihr mit den LIVE-STREAMS von DAZN und Sport1 zwei Möglichkeiten, das Viertelfinale zu sehen. Im Fernsehen ist Sport1 hingegen der exklusive Anbieter.

Der Sportsender zeigt alle vier Viertelfinals des Tages live und in voller Länge. Einschalten könnt Ihr dort ab 13 Uhr pünktlich zur ersten Session.

Darts WM 2021 heute live: In welchem Modus wird gespielt?

Ziel ist es beim Darts, 501 Punkte herunterzuspielen und dabei mit einem Doppelfeld abzuschließen. Wer das zuerst schafft, holt sich ein Leg. Drei Legs bescheren den Dartern einen Satz. Im Viertelfinale braucht es neun Sätze zum Sieg.

Im Halbfinale und im Finale wird mehr benötigt. Hier wird erst im Modus "best of 11" gespielt, im Finale dann sogar im "best of 13". Am Ende wartet jedoch ein ordentliches Preisgeld für den Weltmeister von über 550.000 Euro.

Darts-WM heute live im TV und STREAM sehen: Der Vorbericht zum Viertelfinale

Der Pole Krzysztof Ratajski trifft nach seinem Sieg über die deutsche Darts-Hoffnung Gabriel Clemens im WM-Viertelfinale auf Stephen Bunting. Der an Position 26 gesetzte Engländer setzte sich am Mittwoch im leeren Londoner Alexandra Palace gegen seinen Landsmann Ryan Searle 4:3 durch und kämpft nach dem Jahreswechsel gegen Ratajski um das Halbfinal-Ticket.

Am Dienstabend war der Saarländer Clemens, der in der dritten Runde Weltmeister Peter Wright ( ) ausgeschaltet hatte, trotz sieben Matchdarts dem favorisierten Ratajski unterlegen. Auch die Partie zwischen Bunting und Searle entwickelte sich zum Drama, das Bunting im entscheidenden Satz nach 0:2-Leg-Rückstand noch für sich entschied.

Ohne Probleme schaffte der zweimalige Weltmeister Gary Anderson den Sprung unter die letzten Acht. Der "Flying Scotsman" bezwang den Südafrikaner Devon Petersen dank einer starken Doppelquote von 52 Prozent mit 4:0.

Der dreimalige BDO-Weltmeister Glen Durrant schied dagegen in einem spannenden Duell gegen Dirk van Duijvenbode mit 3:4 aus. Der an drei gesetzte Waliser Gerwin Price löste seine Aufgabe gegen Mervyn King souverän mit 4:1.

Darts WM heute live: Die bisherigen Gewinner vor 2021