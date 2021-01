Darts-WM heute live: Die Übertragung des Halbfinales im TV und LIVE-STREAM

Bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace geht es heute zur Sache. Im Halbfinale geht es um den Finaleinzug. Heute live im TV und LIVE-STREAM!

Das Jahr 2020 ist schon wieder Geschichte – und gleich zu Beginn von 2021 warten die entscheidenden Spiele bei der Darts-WM in London. Das Event wird im Alexandra Palace ausgetragen und wir blicken mit Spannung auf das Halbfinale.

Vier Spieler sind noch mit dabei, leider kein Deutscher. Nichtsdestotrotz hatte Gabriel Clemens (Nummer 31 der Welt) mit seinem Sieg über den amtierenden Weltmeister Peter Wright für Furore gesorgt.

Allerdings war für den 'German Giant' eine Runde später im Achtelfinale Schluss, als der Pole Ratajski eine Nummer zu groß war (3:4 nach Sets). Der allerdings schied dann im Viertelfinale aus. Dagegen ist von den im Vorfeld deklarierten Top-Favoriten nur noch einer am Start.

In der Runde der letzten Vier sind noch mit dabei:

Stephen Bunting ( )

Gerwyn Price ( )

Dave Chisnall (England)

Gary Anderson ( )

Die Darts-WM heute live sehen und keine einzige Sekunde verpassen, das geht! Goal liefert Euch alle Informationen rund um die Übertragung live im TV und LIVE-STREAM. Wenn Ihr Details zu den vier Halbfinalisten wissen wollt, dann geht's dort direkt dahin.

Darts-WM 2021 heute: Alle Daten zur Weltmeisterschaft im Überblick

Event Darts-WM, Halbfinale Datum Samstag, 2. Januar 2021 Zeit 19 Uhr (Session 2) Ort Alexandra Palace (Ally Pally), London LIVE-STREAM u.a. DAZN | Hier geht's direkt zum STREAM

Darts-WM heute live: Die beiden Halbfinalmatches auf einen Blick

Begegnung Beginn Stephen Bunting vs. Gerwyn Price ca. 19 Uhr Dave Chisnall vs. Gary Anderson ca. 20.30 Uhr

Darts-WM heute live: Halbfinale zwischen Bunting und Price

Das Duell zwischen dem Engländer Bunting, der durchaus überraschend in der Runde der letzten Vier steht, und dem Waliser Price ist das erste der beiden Halbfinalspiele. Bunting ist die 26 der Welt, Price hingegen die 3. Der "Iceman" gilt neben dem nun ausgeschiedenen Michael van Gerwen als Top-Favorit auf den Titel im Ally Pally. Er warf im Halbfinale den Nordiren Daryl Gurney in einem Neun-Satz-Krimi aus dem Turnier.

Mit Bunting hat er nun jedoch einen Kontrahenten, der in diesem Turnier durchaus überzeugen konnte. Wer schafft dein Einzug in sein erstes Finale bei der PDC Darts-Weltmeisterschaft?

Darts-WM heute live: Halbfinale zwischen Chisnall und Anderson

Zurück zum WM-Finale 2017, Michael van Gerwen trifft auf Gary Anderson. Mit diesem Aufeinandertreffen rechneten viele Fans vor dem Viertelfinaltag. Doch es kam alles anders, denn Dave Chisnall begeisterte alle und vor allem sich selbst mit einem 107er-Average und zog MvG mit 5:0 in den Sets ab.

Anderson hat ein schwaches Jahr 2020 hinter sich, zeigte aber gegen Dirk van Duijvenbode ansteigende Form. Chisnall scheint in Top-Form zu sein. Man darf also gespannt sein, welcher der beiden Stars der Szene sich heute Abend ins Finale wirft.

Darts-WM heute im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung des Halbfinales

Vorletzter Tag der diesjährigen Darts-WM 2021 – und es stehen Hammerpartien auf dem Programm. Doch so oder so müsst Ihr erst einmal wissen, wo Darts heute live im Stream gezeigt / übertragen wird.

Es gibt gleich mehrere Möglichkeiten, wie Ihr heute live mit dabei sein – denn: Die Darts-WM läuft auf gleich mehreren Sendern, die die Spiele in voller Länge live ausstrahlen.

Darts-WM heute im LIVE-STREAM auf DAZN: Die Übertragung

Der Ismaninger Streamingsender DAZN zeigt / überträgt die Darts-WM mit jeder Session live im LIVE-STREAM.

Dabei ist eines der Gesichter des deutschen Dartssports, Elmar Paulke, bei fast jeder Session live am Mikrofon und hat jedes Mal einen anderen Experten an seiner Seite. Neben Rene Eidams ist auch Legende Tomas "Shorty" Seyler am Start. Und: Am Halbfinalabend ist es Eidams, der Euch durch den Abend begleitet.

Heute – an diesem 2. Januar 2021 – gibt es nur eine Abendsession. Um 19 Uhr geht es im Alexandra Palace los, dann beginnt auch die Übertragung im LIVE-STREAM auf DAZN.

Hier bekommt Ihr ein paar Details zur Darts-WM heute live auf DAZN:

Beginn der Übertragung : 19 Uhr

: 19 Uhr Moderator : Tom Kirsten

: Tom Kirsten Kommentator : Elmar Paulke

: Elmar Paulke Experte : Rene Eidams

: Rene Eidams Runde : Halbfinale der Darts-WM

: Halbfinale der Darts-WM Direkt zum LIVE-STREAM: Hier entlang

Übrigens könnt Ihr Euch neben der deutschen Version auch die Originalübertragung aus England – mit englischem Kommentar – anschauen. Das ist Euch überlassen!

Das Gute am LIVE-STREAM auf DAZN ist, dass Ihr kostenlos anschauen könnt, was sich bei der Darts-WM ereignet. Denn: DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat – diesen gibt es dann, wenn Ihr Euch neu anmeldet.

Nach diesen 30 Probetagen erlebt Ihr die Streamingwelt von DAZN für nur 11,99 Euro pro Monat – oder für 119,99 Euro pro Jahr.

Darts-WM heute im LIVE-STREAM auf Sport1

Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, das Finale der Darts-WM im LIVE-STREAM zu sehen. Sport1 zeigt das Duell um den Titel kostenlos auf seiner Online-Plattform.

Wem das alles noch nicht genügt, der kann das Ganze auch im TV verfolgen. Wie das geht, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Darts-WM heute live im TV sehen: So geht's

DAZN und die Sport1-Mediathek zeigen / übertragen also die Darts WM 2021 heute im LIVE-STREAM – und das kostenfrei. Doch es gibt auch eine andere Option, wie Ihr keinen einzigen Dart live verpasst.

Sport1 ist in der Free-TV-Sender, der die Übertragungsrechte an der Darts-WM hält. Das bedeutet, dass auf diesem Kanal alle Spiele der Weltmeisterschaft übertragen werden – auch das Halbfinale.

Darts-WM heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung auf einen Blick

Darts heute live im TV Sport1 Darts heute im LIVE-STREAM DAZN (deutsch oder englisch), Sport1 Darts im Re-Live DAZN Darts heute im LIVE-TICKER Spox

Stephen Bunting Gerwyn Price Dave Chisnall Gary Anderson Ranking-Position 26 3 8 13 Spitzname The Bullet The Iceman Chizzy The Flying Scotsman Geburtsdatum 9. April 1985 7. März 1985 12. September 1980 22.12.1970 Nation England Wales England Schottland

Darts-WM heute live: In welchem Modus wird gespielt?

Ziel ist es, 501 Punkte herunterzuspielen und per Doppelfeld "auszuchecken". Wem dies zuerst gelingt, der holt sich ein Leg. Drei Leg-Gewinne bringen einen Satz. In der ersten und zweiten Runde wird nach dem Modus "best of 5 sets" verfahren.

In der dritten Runde und im Achtelfinale sind dann vier Satzgewinne zum Weiterkommen nötig. Das Achtelfinale wird nach dem Modus "best of 9 sets" ausgespielt. Im Halbfinale braucht ein Spieler sechs gewonnene Sätze ("best of 11 sets"). Das Finale gewinnt, wer sieben Sätze für sich entscheidet ("best of 13 sets"). (Quelle: SID)

Darts WM heute live: Leseempfehlungen zur Weltmeisterschaft

Darts-WM heute live: Die bisherige Gewinner seit 2005

2005 Phil Taylor 2006 Phil Taylor 2007 Raymond van Barneveld 2008 John Part 2009 Phil Taylor 2010 Phil Taylor 2011 Adrian Lewis 2012 Adrian Lewis 2013 Phil Taylor 2014 Michael van Gerwen 2015 Gary Anderson 2016 Gary Anderson 2017 Michael van Gerwen 2018 Rob Cross 2019 Michael van Gerwen 2020 Peter Wright 2021 ???

Darts-WM heute live: Das Preisgeld bei der Weltmeisterschaft 2021

Sieger: 500.000 Pfund

Finalist: 200.000 Pfund

Halbfinale: 100.000 Pfund

Viertelfinale: 50.000 Pfund

4. Runde: 35.000 Pfund

3. Runde: 25.000 Pfund

2. Runde: 15.000 Pfund

1. Runde: 7.500 Pfund

Gesamt: 2.500.000 Pfund

Quelle: www.darts1.de