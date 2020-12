Darts WM 2021 live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung heute - mit dem Deutschen Gabriel Clemens

Bei der Darts WM 2021 mischt mit Gabriel Clemens ein Deutscher richtig mit. Hier erfahrt Ihr, wie sein Duell heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Bühne frei für den großen Auftritt von Gabriel Clemens bei der Darts WM 2021. Der Deutsche steht im Achtelfinale, nachdem er sensationell dem amtierenden Weltmeister Peter Wright aus dem Turnier geworfen hat.

Als erster Deutscher überhaupt erreichte der Saarländer bei der Dart-Weltmeisterschaft in London das Achtelfinale.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles zum heutigen der Darts-WM am Dienstag. Wann und wo findet es statt, wo gibt es das Ganze im LIVE-STREAM und im TV und wie genau steht es eigentlich um den Modus?

Darts WM 2021: Alle Daten im Überblick

Event Darts-WM, Achtelfinale Datum Dienstag, 29. Dezember 2020 Zeit 13.30 Uhr + 20 Uhr Ort Alexandra Palace (Ally Pally), London LIVE-STREAM u.a. DAZN | Hier geht's direkt zum STREAM

Darts WM 2021: Das Achtelfinale im LIVE-STREAM sehen

Weihnachtszeit, Jahreswechsel - das bedeutet auch in diesem Jahr trotz der Coronapandemie wieder: Darts-WM. Und so langsam lichtet sich das Feld, das Achtelfinale steht an - und Ihr könnt natürlich im LIVE-STREAM dabei sein.

DAZN zeigt die Duelle um den Einzug ins Viertelfinale der Darts-WM 2021 live und in voller Länge im LIVE-STREAM. Dabei könnt Ihr sogar wählen, ob Ihr dem Geschehen mit dem Originalkommentar aus oder lieber dem deutschen Kommentator folgen wollt.

Für den Streamingdienst sitzt seit geraumer Zeit Experte Elmar Paulke am Mikrofon, er wird Euch durch alle Duelle des Tages begleiten, solltet Ihr den deutschen Kommentar wollen. Ihm zur Seite steht mit Thomas "Shorty" Seyler ein Deutscher, der bereits mehrere WM-Teilnahmen im Darts vorzuweisen hat.

Das Achtelfinale der Darts-WM bei DAZN im LIVE-STREAM

Alles was Ihr jetzt noch braucht, um live dabei zu sein, ist ein Abo von DAZN. Das kostet 11,99 Euro im Monat und ist, praktischerweise, jederzeit kündbar. Ihr seid noch nicht überzeugt? Mit dem kostenlosen Probemonat kann man das komplette Angebot des Portals erstmal testen, ohne weitere Verpflichtungen einzugehen. Hier gibt es alle Informationen zum kostenlosen Probemonat von DAZN auf einen Blick.

Wenn Ihr also nicht nur für das Achtelfinale der Darts-WM einschalten wollt, sondern auch massig Top-Sport live im STREAM sehen wollt, ist das genau das richtige Angebot für Euch. Genau, Ihr habt richtig gelesen, bei DAZN gibt es nicht nur Darts, sondern auch jede Menge andere Sportarten im Programm.

Dazu gehören zum Beispiel auch Basketball, Baseball, Football oder natürlich Fußball. Alle europäischen Topligen seht Ihr beim Streamingdienst, dazu und . Hier erfahrt Ihr, wie man das Abo bei DAZN bezahlen kann .

Sport1 zeigt das Achtelfinale im LIVE-STREAM

Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, das Finale der Darts-WM im LIVE-STREAM zu sehen. Sport1 zeigt das Duell um den Titel kostenlos auf seiner Online-Plattform .

Wem das alles noch nicht genügt, der kann das Ganze auch im TV verfolgen. Wie das geht, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Darts WM 2021: Das Achtelfinale live im TV sehen

Wer das Duell um die Herrschaft über die Pfeile lieber klassisch daheim vor seinem TV verfolgen will, für den haben wir gute Nachrichten. Denn Sport1 zeigt das komplette Achtelfinale live und in voller Länge!

So verpasst Ihr also keine Sekunde, es ist das gleiche Programm wie im LIVE-STREAM zu sehen. Der Free-TV-Sender aus Ismaning bei München überträgt das Achtelfinale ab 13 Uhr live; los geht die Übertragung mit Vorberichten, für Euer Wohl ist also gesorgt.

Darts WM 2021: Welche Spieler stehen im Achtelfinale?

Im Achtelfinale gibt es insgesamt acht Partien, das heißt, dass acht Spieler an den Start gehen. Darunter gibt es einige Überraschungen, da manche Favoriten bei der Darts-WM 2021 bereits früh die Segel streichen mussten.

Die Teilnehmer des Achtelfinals der Darts-WM im Überblick

Michael van Gerwen (Niederland)

Joe Cullen (England)

Davie Chisnall (England) / Danny Noppert ( )

Dimitri Van den Bergh ( )

Gerwyn Price ( )

Mervyn King (England)

Vincent van der Voort (Niederlande)

Daryl Gurney (England)

Ryan Searle (England)

Stephen Bunting (England)

Krzysztof Ratajski ( )

Gabriel Clemens ( )

Glen Durran (England)

Dirk van Duijvenbode (Niederlande)

Gary Anderson ( )

Devon Petersen (Südafrika)

Darts WM 2021: In welchem Modus wird gespielt?

Ziel ist es, 501 Punkte herunterzuspielen und per Doppelfeld "auszuchecken". Wem dies zuerst gelingt, der holt sich ein Leg. Drei Leg-Gewinne bringen einen Satz. In der ersten und zweiten Runde wird nach dem Modus "best of 5 sets" verfahren.

In der dritten Runde und im Achtelfinale sind dann vier Satzgewinne zum Weiterkommen nötig. Das Achtelfinale wird nach dem Modus "best of 9 sets" ausgespielt. Im Halbfinale braucht ein Spieler sechs gewonnene Sätze ("best of 11 sets"). Das Finale gewinnt, wer sieben Sätze für sich entscheidet ("best of 13 sets"). (Quelle: SID )

Darts WM: Die bisherige Gewinner vor 2021

Rekordgewinner ist Legende Phil Taylor mit 14 WM-Titeln. Im letzten Jahr krönte sich Peter Wright zum Champion. Im laufenden Turnier musste er aber bereits seine Sachen packen, nachdem er gegen den Deutschen Gabriel Clemens ausschied. Zwei Titel haben sich jeweils Gary Anderson, Adrian Lewis und John Part gesichert.

1994 Dennis Priestley 1995 Phil Taylor 1996 Phil Taylor 1997 Phil Taylor 1998 Phil Taylor 1999 Phil Taylor 2000 Phil Taylor 2001 Phil Taylor 2002 Phil Taylor 2003 John Part 2004 Phil Taylor 2005 Phil Taylor 2006 Phil Taylor 2007 Raymond van Barneveld 2008 John Part 2009 Phil Taylor 2010 Phil Taylor 2011 Adrian Lewis 2012 Adrian Lewis 2013 Phil Taylor 2014 Michael van Gerwen 2015 Gary Anderson 2016 Gary Anderson 2017 Michael van Gerwen 2018 Rob Cross 2019 Michael van Gerwen 2020 Peter Wright

Darts WM 2021: So lief die bisherige Weltmeisterschaft - "Ein historischer Sieg": "German Giant" Clemens schreibt Darts-Geschichte

Als erster Deutscher überhaupt erreichte der Saarländer Gabriel Clemens bei der Dart-Weltmeisterschaft in London das Achtelfinale. Da war sogar Landesvater Tobias Hans im Glück.

Am Tag nach seinem historischen Triumph saß Gabriel Clemens erstaunlich gelassen in der Lobby seines Hotels in London und erweckte den Eindruck, als sei rein gar nichts geschehen. Dabei hatte er seit 7.00 Uhr morgens beinahe permament Interviews geben müssen - wie das eben so ist, wenn einem eine Sensation gelingt. Nebenbei versuchte der 37 Jahre alte Saarländer, "deutlich mehr als 500" WhatsApp-Nachrichten auf seinem Handy abzuarbeiten und dann noch "drei, vier Stunden" im Übungsraum zu verbringen.

Clemens, genannt der "German Giant", steht nach seinem Sieg gegen den selbstverständlich favorisierten Titelverteidiger Peter Wright als erster Deutscher im Achtelfinale der Darts-WM. "Ich fühle mich ziemlich leer, bin aber total glücklich", hatte er zunächst mit roten Wangen und feuchten Augen wissen lassen, eine Nacht später sagte er im Gespräch mit dem SID gelassen: "Jetzt habe ich darüber geschlafen und habe es realisiert. Ich bin total glücklich, aber hilft ja nichts, das nächste Spiel steht an, deswegen ist es wieder abgehakt."

Wobei, ganz so schnell ging es mit dem Abhaken dann doch nicht, auch Clemens wollte seinen großartigen Sieg bei aller Nüchternheit nicht kleinreden. "Es ist ein großer Moment in meiner Karriere, vielleicht sogar der größte", sagte er. Sogar der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) war im Glück und richtete Clemens via Twitter seine Glückwünsche aus. "Ein großartiger und historischer Sieg. Das ganze Saarland drückt weiter fest die Daumen."

In einem hochklassigen Duell, das einer Achterbahn der Gefühle glich, schaltete "Gaga" Paradiesvogel Wright mit 4:3 aus und schrieb in seinem zweiten Profijahr deutsche Darts-Geschichte. Ein Millionenpublikum war bei Sport1 live dabei, als Clemens im entscheidenden Satz die Nerven behielt und den Dart in der Doppel-16 versenkte. "Er war der Weltmeister, ich war der Außenseiter. Für mich war die dritte Runde schon ein Erfolg", sagte die Nummer 31 der Welt fast geschockt. Nun aber, sagte Clemens, ist die Lust auf mehr "natürlich riesig."

Da macht es Clemens selbstverständlich auch nichts aus, dass er weiter in der Londoner Isolation leben muss. "Jetzt habe ich Weihnachten hier verbracht, jetzt kann ich zu Silvester auch hier bleiben", sagte er. Ausgeschlossen ist das beileibe nicht. Der nächste Gegner des Rechtshänders, der nach wie vor beim Darts-Bundesligisten DV Kaiserslautern gemeldet ist, ist Krzysztof Ratajski aus Polen, Nummer 15 der Welt. "Wenn ich meine Chancen nutze, dann kann ich auch ihm gefährlich werden", ahnt Clemens.

Gegen Wright überzeugte Clemens vor allem mit seiner Quote auf die Doppelfelder, beinahe die Hälfte seiner geworfenen Pfeile fanden den Weg ins Ziel, beim Weltmeister waren es dagegen nur 32 Prozent. Sicher ist dem saarländischen Sportler des Jahres damit schon jetzt ein Preisgeld von umgerechnet knapp 39.000 Euro. Damit es mehr wird, muss er sein Niveau halten: Denn im Juli hatte Clemens beim World Matchplay in Milton Keynes gegen Ratajski noch verloren. "Ich will Ratajski einen harten Kampf liefern", verspricht er nun.

Quelle: SID