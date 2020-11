Darmstadt 98 vs. Eintracht Braunschweig: TV, LIVE-STREAM und Co. - die 2. Bundesliga heute live sehen

Am Freitag kommt es zum Duell zwischen Darmstadt 98 und Eintracht Braunschweig. Alle Informationen zur Übertagung findet Ihr hier.

Amwird das Duell zwischenundin der 2. Bundesliga angepfiffen. Austragungsstätte wird dasin Darmstadt sein.

Bei könnte es runder laufen. Nicht nur, dass das Team von Trainer Markus Anfang gerade einmal zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz hat, hinzu kommen auch noch personelle Sorgen. Der Ausfall von Victor Palsson ist sicher und der Einsatz von Kapitän Fabian Holland fraglich. Beide Spieler haben auch schon bei der 0:3-Niederlage gegen Erzgebirge Aue gefehlt.

Auch bei Eintracht Braunschweig ist nicht gerade Partystimmung angesagt. Acht Punkte reichen aktuell nur für den Relegationsplatz. Und im letzten Spiel setzte es gegen den Karlsruher SC wieder einen Dämpfer. Nach zwei Spielen ohne Niederlage verloren die Blau-Gelben gegen den KSC mit 1:3.

Braunschweig und Darmstadt trennen in der Tabelle nur zwei Plätze und ein Zähler.

Mehr Teams

Alle Informationen zum Spiel und der Übertragung im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier im Artikel.

Die 2. heute live - Darmstadt 98 gegen Eintracht Braunschweig: Das Spiel im Überblick

Spiel Darmstadt 98 vs. Eintracht Braunschweig Wettbewerb , 9. Spieltag Datum Freitag, 27. November 2020 Anstoß 18.30 Uhr Ort Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt

Die 2. Bundesliga heute live - Darmstadt 98 gegen Eintracht Braunschweig: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Schafft der HSV den Sprung in die Bundesliga? Ist Würzburg sicherer Abstiegskandidat? Diese und andere Fragen brennen Fans der 2. Bundesliga auf der Zunge. Kein Kopfzerbrechen sollte jedoch die Frage bereiten, wo und wann das Spiel heute übertragen wird.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Die Übertragung der 2. Bundesliga ist zum Glück für alle Fans sehr übersichtlich. Alle Spiele werden live und in voller Länge auf Sky gezeigt. Welchen Sender Ihr einschalten müsst, um das Spiel im TV zu sehen und wie Ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Am 27. Februar 2015 gastierte @EintrachtBSNews ebenfalls an einem Freitagabend am Böllenfalltor. Beim Stand von 0:0 kam @janrosenthal10 in der 92. Minute an den Ball 😍 Wer erinnert sich? #SVDEBS #sv98 pic.twitter.com/DVaCXm1hr5 — SV Darmstadt 98 (@sv98) November 26, 2020

Die 2. Bundesliga heute live - Darmstadt 98 gegen Eintracht Braunschweig: So seht Ihr das Spiel auf Sky im TV

Für die Übertragung im TV ist heute exklusiv Sky verantwortlich. Der Pay-TV-Anbieter zeigt das Spiel auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 (HD). Dort wird das Spiel von Karsten Petrzika kommentiert. Auch eine Konferenz mit dem Spiel FC St. Pauli vs. VfL Osnabrück wird es geben. Diese könnt Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) verfolgen. Beginn der Übertragung ist bereits 18.00 Uhr mit den Vorberichten zur Partie.

Sender: Sky Sport Bundesliga 3 (HD)

Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Beginn: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Kommentator: Karsten Petrzika

Um die Übertragung im TV zu sehen, benötigt Ihr ein Sky-Abonnement. Alle nötigen Informationen und Preise findet Ihr auf der Webseite des Senders.

Die 2. Bundesliga heute live - Darmstadt 98 gegen Eintracht Braunschweig: So seht Ihr das Spiel per LIVE-STREAM

Neben der Übertragung im TV biete Sky auch noch einen LIVE-STREAM an. Genauer gesagt, habt Ihr die Wahl zwischen zwei Varianten:

Zur Seite von Sky Go

Zur Seite von Sky Ticket

Sky Go eignet sich dabei für alle Sky-Kunden mit bestehendem Abonnement. Denn mit Euren Nutzerdaten habt Ihr automatisch auch Zugriff auf das Streaming-Angebot von Sky Go. Das geht per Sky-Go-App auf Smartphone, Tablet oder PC.

Sky Ticket wiederum eignet sich für alle Neukunden, die keine Lust haben sich langfristig an Sky zu binden. Ein Sky Ticket könnt Ihr abschließen und nach einem Monat wieder kündigen, sollte Euch danach sein.

Die 2. Bundesliga heute live - Darmstadt 98 gegen Eintracht Braunschweig: Die Highlights auf DAZN

Ihr könnt das Spiel nicht live sehen? Mit den Highlights auf DAZN verpasst Ihr garantiert kein Tor. Das gilt nicht nur für die Partie Darmstadt vs. Braunschweig, sondern für alle Spiele der 2. Bundesliga und der Bundesliga.

Darüber hinaus könnt Ihr viele weitere Ligen aus Europa live verfolgen, wie zum Beispiel die , und . und sind auch dabei.

Das alles bekommt Ihr mit dem Gratismonat sogar kostenlos!



Bild: imago images / Jan Huebner

Die 2. Bundesliga heute live - Darmstadt 98 gegen Eintracht Braunschweig: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr möchtet lieber kein Geld ausgeben, um das Spiel live verfolgen zu können? Mit dem LIVE-TICKER von Goal ist auch das möglich. Ihr verpasst kein Tor und seid so immer auf dem aktuellen Stand des Spielgeschehens. Analysen und Statistiken bekommt Ihr außerdem dazu.

Hier geht es zu LIVE-TICKER auf der Goal-Webseite.

Die 2. Bundesliga heute live - Darmstadt 98 gegen Eintracht Braunschweig: Die Aufstellungen

Wer später spielt, erfahrt Ihr an dieser Stelle zu einem späteren Zeitpunkt.