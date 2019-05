Daniele De Rossi schreibt vor letztem Spiel für die Roma emotionalen Abschiedsbrief

Nach über 16 Serie-A-Jahren wird Daniele De Rossi die Roma im Sommer verlassen. In einem emotionalen Brief verabschiedete er sich.

Roma-Kapitän Daniele De Rossi hat vor seinem letzten Spiel für die Giallorossi am Sonntag (20.30 Uhr gegen Parma) einen emotionalen Abschiedsbrief verfasst.

Unter ein Foto, das ihn als kleinen Jungen im Roma-Trikot zeigt, schrieb der 35-jährige Italiener in dem auf der Klubwebseite veröffentlichten Brief: "Wenn ich auf dieses Foto zurückblicke, wird mir klar, wieviel Glück ich hatte. All das ist ein großer Reichtum, den ich nie für selbstverständlich hielt und für den ich nie dankbar genug sein kann. Es war eine lange Reise, eine ereignisreiche und intensive, die immer von meiner Liebe für diesen Klub getragen wurde."

Von Roma-Legende zu Roma-Legende: De Rossi dankt Totti

De Rossi stammt aus dem Nachwuchs der Roma und bestritt Anfang 2003 als 19-Jähriger sein Serie-A-Debüt für die Profis. Insgesamt absolvierte der Mittelfeldspieler, der 2006 mit Weltmeister wurde, bis dato 615 Pflichtspiele für die AS, in denen ihm 63 Tore gelangen.

Einen speziellen Dank richtete De Rossi an seinen langjährigen Weggefährten Francesco Totti, der seine Karriere 2017 beendet hatte: "Danke, Francesco. Ich habe die Kapitänbinde, die ich tragen durfte, von einem Bruder übernommen, einem großartigen Kapitän und dem unglaublichsten Fußballer, den ich jemals dieses Trikot tragen sah. Nicht jeder darf 16 Jahre lang an der Seite seines Idols spielen."

Wo De Rossi seine Karriere ab kommender Saison fortsetzt, ist noch offen. Zuletzt gab es Gerüchte über ein Interesse des argentinischen Top-Klubs Boca Juniors.