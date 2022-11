Ablösefrei zu haben: Barça und Juve denken wohl über Wilfried Zaha nach

Der FC Barcelona und Juventus Turin konkurrieren wohl um Wilfried Zaha von Crystal Palace. Der wäre bald ablösefrei zu haben.

WAS IST PASSIERT? Laut einem Bericht der englischen Tageszeitung Evening Standard haben sowohl der FC Barcelona als auch Juventus Turin ein Auge auf Wilfried Zaha von Crystal Palace geworfen. Der Vertrag des 29-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus und er wäre somit ablösefrei zu haben.

WAS WURDE GESAGT? Crystal Palace selbst würde den Ivorer nur ungerne verlieren wollen und strebt eine Vertragsverlängerung an. Darauf hofft auch Trainer Patrick Vieira, der seinen Spieler in den höchsten Tönen lobte.

"Wilfried weiß, was der Verein über ihn denkt und wir wissen, was er über den Verein denkt. Es wird Gespräche geben, aber für mich und für den Verein ist es wichtig, dass er auf diesem Niveau spielt, beständig ist und den jungen Spielern um ihn herum hilft, sich zu entwickeln", sagte Viera zuletzt der Sun.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 29-jährige Zaha spielt seit acht Jahren für Crystal Palace, sein Vertrag läuft im Sommer 2023 aus. Sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei 32 Millionen Euro. Sein Jahresgehalt liegt bei rund 7,4 Millionen Euro - gut möglich, dass dieses im Falle eines Wechsels zu einem der beiden Top-Klubs weiter steigt.

WIE GEHT ES WEITER? Crystal Palace möchte laut der Sun in Kürze die Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Zaha beginnen. Der Verein will unbedingt verlängern. Ob der Spieler einen Verbleib oder einenWechsel vorzieht, ist aktuell nicht bekannt.