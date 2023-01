Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien: Wann gibt CR7 sein Debüt für Al-Nassr?

Es hatte sich zuletzt bereits angedeutet, nun ist es offiziell: CR7 spielt künftig in Saudi-Arabien. Wann könnte er sein Debüt feiern?

Der Sensationswechsel von Cristiano Ronaldo zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien ist perfekt. Der 37-jährige Portugiese hat einen Vertrag bis Sommer 2025 unterzeichnet.

In den vergangenen Wochen hatten sich die Anzeichen für den Wechsel verdichtet, Berichten zufolge soll Ronaldo nach seinem Karriereende anschließend als Botschafter für die WM-Bewerbung des Landes für 2030 tätig sein.

Als Spieler soll Ronaldo jährlich 70 Millionen Euro und damit über 200 Millionen Euro für die zweieinhalb Jahre kassieren, als WM-Botschafter anschließend sogar noch mehr. Doch wann wird CR7 erstmals für seinen neuen Klub auflaufen?

Wann feiert Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien sein Debüt für Al-Nassr? GOAL klärt auf!

Cristiano Ronaldo vor Debüt bei Al-Nassr: CR7 im Steckbrief

Name: Cristiano Ronaldo Alter: 37 Nationalität: Portugal Position: Angriff Profistationen: Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin, Al-Nassr Länderspiele: 196 (118 Tore)

Wann wird Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr vorgestellt?

Ronaldo wird am Dienstag, den 3. Januar 2023, im Mrsool Park, dem Stadion von Al-Nassr, vor voraussichtlich 30.000 Fans des Hauptstadtklubs aus Saudi-Arabien vorgestellt.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr Ortszeit. CR7-Fans aus Deutschland können die Vorstellung also um 17 Uhr unserer Zeit verfolgen. GOAL berichtet dann mit einem LIVE-TICKER von der Veranstaltung.

Getty Images

Wie sehen Cristiano Ronaldos erste Tage in Saudi-Arabien aus?

Wie Al-Nassr mitteilte, wird Ronaldo am Montagabend (2. Januar 2023) in Riad landen. Im Laufe des Dienstags steht der obligatorische Medizincheck auf dem Programm.

Am Abend wird er dann den Fans des neunmaligen Meister präsentiert. "Cristiano wird auch von seiner Familie begleitet, die die saudische Hauptstadt Riad ihr neues Zuhause nennen kann", heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Wann feiert Cristiano Ronaldo sein Debüt in Saudi-Arabien für Al-Nassr?

Die erste Möglichkeit für das Ronaldo-Debüt für Al-Nassr ist am Donnerstag, den 5. Januar 2023, wenn der Verein am 12. Spieltag der Saudi Pro League um 16 Uhr deutscher Zeit auf Al-Tai trifft.

Sollte dieses Spiel zu kurzfristig für Ronaldo kommen, dürfte es am 14. Januar 2023 so weit sein, wenn Al-Nassr auswärts bei Al-Shabab antreten muss. Anstoß ist dann um 18.30 Uhr deutscher Zeit.

Schlechte Nachrichten gibt es jedoch, was Live-Übertragungen der Spiele von Al-Nassr angeht. Denn aktuell gibt es in Deutschland keinen TV-Sender oder Streamingdienst, der die Saudi Pro League in seinem Rechtepaket hat. Durch den Ronaldo-Wechsel könnte sich das in naher Zukunft natürlich ändern.