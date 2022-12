Al-Nassr FC vor Ronaldo-Coup: Alle Informationen zum Klub aus Saudi-Arabien

Wird sich Cristiano Ronaldo tatsächlich dem Al-Nassr FC anschließen? Vieles deutet darauf hin. GOAL wirft einen Blick auf den Klub aus Saudi-Arabien.

Cristiano Ronaldo ist beim Al-Nassr FC aus Saudi-Arabien im Gespräch. Im Raum steht ein Vertrag, der CR7 200 Millionen Euro im Jahr bringen soll.

Bisher soll der Portugiese Medienberichten zufolge noch nicht über seine Zukunft entschieden haben, nach der Weltmeisterschaft dürfte sich der 37-Jährige aber einen neuen Verein suchen. Wenn Ronaldo also tatsächlich zu Al-Nassr wechselt, werden sich viele Fußball-Fans die Frage stellen: Wer ist dieser Klub, der einen der weltbesten Spieler unter Vertrag nimmt?

GOAL wirft deshalb einen Blick auf den Al-Nassr FC, mit allen Informationen rund um den Ort, das Stadion, die Liga, prominente Spieler und mehr.

Alle Informationen zum Al-Nassr FC: Ort, Stadion, Titel

Wer ist also der Verein, für den Ronaldo möglicherweise schon bald auf Torejagd geht? Al-Nassr ist ein saudi-arabischer Fußballverein aus der Hauptstadt Riad. Ebenjene Metropole mit mehr als 7,6 Millionen Einwohnern wäre somit das neue Zuhause von CR7.

Auch das Stadion, der Mrsool Park, befindet sich in Riad - dort trägt Al-Nassr seine Heimspiele aus. In die Heimstätte des Klubs passen 25.000 Zuschauer, was für Ronaldo ein deutlicher Rückschritt im Vergleich zum Old Trafford wäre (74.310).

Al-Nassr konnte in der Vereinsgeschichte bereits zahlreiche Titel gewinnen. So wurde man 18-mal saudischer Meister, die letzte Meisterschaft holte man in der Saison 2018/19. Des Weiteren gewannen die Hauptstädter sechsmal den saudischen Pokal (zuletzt 1990) und zweimal den saudischen Superpokal (zuletzt 2021).

Ronaldo könnte es sich daher zur Aufgabe machen, nach vier Jahren mit Al-Nassr mal wieder die saudische Meisterschaft zu gewinnen.

Al-Nassr FC: Die gewonnenen Titel im Überblick

Die Vereinserfolge des Klubs sind hier nochmal aufgelistet:

18 x Saudischer Meister

6 x Saudischer Pokalsieger

2 x Saudischer Superpokalsieger

1 x Asiatischer Pokal-der-Pokalsieger-Sieger

2 x Saudi Crown-Prince-Cup-Sieger

1 x Asiatischer Superpokalsieger

2 x GCC Champions-League-Sieger

Al-Nassr FC: In welcher Liga spielt Ronaldos potenzieller Arbeitgeber?

Der Al-Nassr FC spielt in der Saudi Professional League, also in der ersten saudischen Fußballliga. Dort steht man aktuell mit 19 Punkten aus acht Spielen auf dem zweiten Platz.

Die Tabelle führt momentan Al-Shabab an, das drei Zähler vor Al-Nassr liegt. In der Liga sind insgesamt 16 Klubs vertreten. Die besten drei Mannschaften qualifizieren sich für die AFC Champions League, die letzten beiden Teams steigen ab.

Die AFC Champions League wird auch als asiatische Champions League angesehen, Al-Nassr konnte diesen Wettbewerb bis dato aber nicht für sich entscheiden. Zuletzt gewann der saudische Klub Al Hilal ebenjenen Titel.

Wie kann sich Al-Nassr Ronaldo leisten?

Wie kann es sich der Al-Nassr FC leisten, unglaubliche 200 Millionen Euro pro Saison auf das Konto von Cristiano Ronaldo zu überweisen? Der saudische Prinz Mohammed bin Salman ist der Besitzer des Vereins. Er war auch maßgeblich an der Vergabe der Weltmeisterschaft nach Katar beteiligt.

Bin Salman wird auch der "Blut-Scheich" genannt, nachdem er den Journalisten Jamal Kashoggi ermordet haben lassen soll, zusätzlich steht er im Verdacht, Menschenrechte zu missachten.

Das geschätzte Vermögen des 37-jährigen Kronprinzen liegt bei zehn Milliarden Euro, weshalb das gehandelte Vertragsangebot für den Klub aus Riad bezahlbar sein sollte.

Al-Nassr FC: Welche bekannten Spieler und Trainer gab und gibt es dort bereits?

Al-Nassr hat es schon häufiger geschafft, Star-Spieler aus Europa nach Saudi-Arabien zu lotsen. So geht aktuell der brasilianische Linksfuß Talisca für Al-Nassr auf Torejagd. Der 28-Jährige zeigte einst bei Benfica und Besiktas beeindruckende Leistungen.

Aber auch Ex-Bayern-Spieler Luiz Gustavo steht bei dem saudischen Klub unter Vertrag. Er wechselte im Sommer 2022 von Fenerbahce in den Wüstenstaat. David Ospina steht bei Al-Nassr zwischen den Pfosten, er machte unter anderem beim FC Arsenal und bei der SSC Neapel auf sich aufmerksam.

Mit Vincent Aboubakar verfügt Al-Nassr über einen prominenten Mittelstürmer, der auch bei der WM für Aufsehen sorgte.

In Riad würde Ronaldo auf einen Trainer mit viel europäischer Erfahrung treffen: Rudi Garcia coacht das Team vom Al-Nassr FC. Der Franzose stand zuvor bis 2021 für Olympique Lyon an der Seitenlinie. Davor trainierte er unter anderem Olympique Marseille und die AS Rom.

Al-Nassr FC: Folgt Messi nach Saudi-Arabien? Die Folgen eines CR7-Transfers

Ein Wechsel von Cristiano Ronaldo in die Saudi Pro League hätte weltweit enorme Folgen. Solch eine Verpflichtung wäre eine beachtliche Werbung für die erste Fußballliga Saudi-Arabiens. Möglicherweise würden andere große Spieler, wie zum Beispiel Lionel Messi, Ronaldo folgen.

Des Weiteren würde CR7 die Aufmerksamkeit auf den arabischen Fußball lenken. Als Folge wäre dies eine große Chance für saudische Spieler, von Scouts entdeckt zu werden und den Durchbruch im europäischen Fußball zu schaffen.

Und auch aus wirtschaftlicher Perspektive würde diese Verpflichtung dazu beitragen, den Wert der Fernsehrechte zu erhöhen. Denn selbst wenn die Saudi Pro League vermeintlich unattraktiv scheint, würden zahlreiche Fans die Auftritte von Ronaldo verfolgen wollen.