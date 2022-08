Mit Cristiano Ronaldo und Victor Osimhen: Manchester United und Napoli verhandeln wohl wegen Tausch

CR7 ist weiter auf Klubsuche. Es tauchen neue Gerüchte um Napoli auf - diesmal inklusive eines möglichen Tauschdeals.

Spekulationen über einen Wechsel Cristiano Ronaldos zur SSC Neapel sorgen für Aufruhr im italienischen Fußball. Laut eines Berichts der Zeitung Tuttosport führt Napoli derzeit Verhandlungen mit Manchester United wegen eines Verkaufs seines nigerianischen Stürmers Victor Osimhen. 100 Millionen Euro verlangt Neapel demnach für den ehemaligen Wolfsburger - als Gegenleistung solle zudem Ronaldo auf Leihbasis von den Red Devils kommen. Auch der Corriere dello Sport schreibt, dass Ronaldos Berater Jorge Mendes erneut versuche, seinen prominenten Klienten bei Napoli unterzubringen.

Dies würde dem Portugiesen ermöglichen, weiter bei einem Champions-League-Klub zu spielen. Napoli beendete die vergangenen Saison in Italiens Oberhaus auf dem dritten Platz und löste damit - im Gegensatz zu ManUnited - das Ticket für die Königsklasse.

Manchester United: Napoli soll Interesse an Cristiano Ronaldo zeigen

Ronaldo sucht schon seit Monaten nach Wegen, um United zu verlassen. Der 37-Jährige kennt die Serie A gut, da er vor seinem Wechsel nach Manchester von 2018 bis 2021 beim italienischen Rekordmeister Juventus unter Vertrag stand.

Vor einigen Wochen hatte The Athletic bereits von einem grundsätzlichen Interesse der Partenopei an CR7 berichtet. Napoli verlor in dieser Transferperiode Europameister Lorenzo Insigne und den belgischen Torjäger Dries Mertens jeweils ablösefrei. Stoßstürmer Arkadiusz Milik verließ den Klub ebenfalls dauerhaft. Daher sucht der Klub von Trainer Luciano Spalletti nach Verstärkungen für die Offensive.

Ronaldo war vor einem Jahr für 15 Millionen Euro Ablöse von Juve ins Old Trafford gewechselt. Dort erlebte er mit dem englischen Rekordmeister eine enttäuschende Saison, die in Platz sechs in der Premier League mündete. Mit 24 Pflichtspieltreffern war CR7 allerdings klar bester Torjäger bei United. Zu Beginn der neuen Spielzeit stand er in zwei von drei Spielen nicht in der Startformation des neuen Teammanagers Erik ten Hag.