Cristiano Ronaldo genießt Zeit mit Georgina Rodriguez im Swimming Pool und wirft Sohn Mateo durch die Luft

CR7 nimmt sich eine Auszeit vom Alltag bei Al-Nassr und chillt mit seiner Familie am Pool.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo hat sich eine Auszeit genommen und Zeit mit seiner Familie am Swimming Pool verbracht. Der Torjäger von Al-Nassr lebt aktuell in Riad und genoss sichtlich die Zeit mit seinen Liebsten.

Unter anderem schwamm er mit seiner Freundin Georgina Rodríguez und warf Sohn Mateo im kühlen Nass spektakulär durch die Luft. Bilder davon veröffentlichte Ronaldo bei Instagram und kommentierte: "Glückliche Familienmomente".

WAS IST DER HINTERGRUND? Zuletzt machten Gerüchte über eine Beziehungskrise zwischen CR7 und Rodriguez die Runde. Der Portugiese veröffentlichte aber zuletzt ein romantisches Bild der beiden.

WIE GEHT ES WEITER? Fünf Spieltage vor dem Saisonende haben CR7 und Al-Nassr als Tabellenzweiter drei Punkte Rückstand auf Al-Ittihad, den Spitzenreiter der Saudi Pro League. Am Montag zählt daher im Heimspiel gegen Al-Khaleej nur ein Sieg.