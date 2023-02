Al-Nassr: Cristiano Ronaldo verlässt Luxus-Hotel und zieht mit Familie in neues Zuhause

Die ersten Wochen in Saudi-Arabien hatte Cristiano Ronaldo in einem Luxus-Hotel verbracht. Nun bezog er aber sein neues Zuhause.

WAS IST PASSIERT? Al-Nassr-Superstar Cristiano Ronaldo hat seine Suite im Four Seasons Hotel Riyadh nach knapp zwei Monaten verlassen und ist mit seiner Familie in das neue Zuhause gezogen. Das berichtet der Mirror.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wo genau sich das neue Anwesen der Familie Ronaldo - das CR7 wohl nicht gekauft, sondern lediglich gemietet hat - befindet, ist nicht bekannt. Es soll aber innerhalb einer exklusiven Anlage liegen, die CR7 und seinen Liebsten höchste Sicherheit bietet.

Zudem garantiert es schnellen Zugang zu Shoppingläden, Restaurants, Fitnessstudios und anderen Annehmlichkeiten.

Im Four Seasons Hotel in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad hatte Ronaldo seit seiner Ankunft Anfang Januar wohl insgesamt 17 Zimmer gemietet, um neben seiner Familie auch Freunde und Security-Personal unterzubringen. Die monatlichen Kosten dafür sollen sich auf 280.000 Euro belaufen haben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nachdem er sich mit Manchester Uniteds Verantwortlichen überworfen hatte, war Ronaldos Vertrag bei den Engländern Ende November des letzten Jahres aufgelöst worden.

Der 38-jährige Portugiese konnte daher ablösefrei nach Saudi-Arabien wechseln und unterschrieb bei Al-Nassr einen Vertrag bis 2025. Bis dato sind dem fünfmaligen Weltfußballer für seinen neuen Klub in sechs Pflichtspieleinsätzen acht Tore gelungen, am Samstag erzielte Ronaldo beim 3:0-Sieg gegen Damac alle drei Treffer.