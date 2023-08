"Immer bis zum Ende daran glauben!" - Cristiano Ronaldo schickt nach Al-Nassrs dramatischem Sieg eine kämpferische Botschaft

Bis zur 88. Minute lag Al-Nassr gegen Shahab Al-Ahli hinten, dann gab es ein Finish nach dem Geschmack von CR7.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo hat nach dem dramatischen Sieg von Al-Nassr gegen Shabab Al-Ahli (4:2) in den Playoffs zur AFC Champions League eine kämpferische Botschaft an seine rund 600 Millionen Follower bei Instagram geschickt.

WAS WURDE GESAGT? Der Portugiese schrieb: "Schwieriges Spiel. Aber ein wichtiger Sieg, mit dem wir uns für die asiatische Champions League qualifiziert haben! Immer bis zum Ende daran glauben! Niemals aufgeben!💪🏼 @alnassr 💛💙"

WAS IST DER HINTERGRUND? Al-Nassr hatte, auch wegen einiger umstrittener Schiedsrichterentscheidungen, lange Zeit mit 1:2 zurückgelegen. Dank dreier später Treffer drehte der Vizemeister der Saudi Pro League die Begegnung und löste damit das Ticket für die asiatische Königsklasse.

WIE GEHT ES WEITER? Während es international also nach Plan läuft, ist Al-Nassr in der saudischen Liga bislang noch nicht in die Gänge gekommen: Nach zwei Partien haben Ronaldo und Co. noch null Punkte auf dem Konto. Am Freitag bietet sich im Auswärtsspiel gegen Al-Fateh die Gelegenheit, die Bilanz aufzupolieren.