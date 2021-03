Rückkehr zu Real Madrid? Zinedine Zidane äußert sich zu Cristiano Ronaldo: "Er ist großartig"

Juve-Star Cristiano Ronaldo erntete zuletzt viel Kritik, folglich machten Gerüchte um eine Real-Rückkehr die Runde. Zinedine Zidane äußerte sich dazu.

Für sein Verhalten beim spielentscheidenden Freistoß von Portos Sergio Oliveira im Achtelfinalrückspiel der Champions League erntete Juventus-Star Cristiano Ronaldo jüngst harte Kritik. Auch ein Verbleib bei der Alten Dame soll für den Portugiesen, dessen Vertrag beim italienischen Serienmeister noch bis 2022 läuft, nicht beschlossen sein.

Nun kamen sogar Gerüchte auf, wonach Ronaldos Ex-Klub Real Madrid Interesse an einer Rückkehr des verlorenen Sohnes bekundet haben soll. Cheftrainer Zinedine Zidane hielt sich ob der kursierenden Spekulationen bedeckt, drückte jedoch seine Bewunderung für seinen ehemaligen Schützling aus.

"Sie wissen, was er ist, was er getan hat und wie viel Liebe wir für ihn haben. Er hat hier Geschichte geschrieben, er ist großartig", adelte der Franzose den fünffachen Ballon-d'Or-Sieger auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Ligaduell gegen den FC Elche, schob allerdings nach: "Er ist ein Juve-Spieler und ich kann nichts zu den Spekulationen in den Medien sagen. Ich muss das respektieren."

Quelle: Getty Images

Juventus: Ronaldo trotz starker Torquote in der Kritik

In seinen neun Jahren bei den Königlichen prägte der Superstar eine äußerst erfolgreiche Ära, traf 450-mal in 438 Auftritten und gewann mit den Madrilenen viermal die Königsklasse.

Beim Spitzenklub der Serie A steht Ronaldo trotz seiner starken Torquote in der Kritik. Seit seinem Wechsel für rund 117 Millionen Euro im Sommer 2018 erzielte der 170-fache portugiesische Nationalspieler in bislang 121 Pflichtspielen 92 Treffer und legte 22 weitere vor.

Auch in dieser Spielzeit zählt er mit 27 Toren in 32 Duellen zu den Leistungsträgern im Team von Trainer Andrea Pirlo. Die Mission Henkelpott, für die Ronaldo primär verpflichtet worden war, ist allerdings erneut frühzeitig gescheitert. Auch die Titelverteidigung in der heimischen Liga steht aktuell auf der Kippe. Mit 52 Punkten rangiert Juve auf Rang drei und hat bereits zehn Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Inter Mailand. Allerdings haben die Turiner noch ein Spiel in der Hinterhand.