Bericht: Juventus Turin will Cristiano Ronaldo durch Mauro Icardi ersetzen

Steht Cristiano Ronaldo vor einem Abschied von Juventus Turin? Einem italienischen Medienbericht zufolge soll Mauro Icardi CR7 ersetzen.

Italiens Rekordmeister Juventus Turin plant im Sommer angeblich einen Umbruch auf der Stürmerposition - und will sich dafür von Cristiano Ronaldo (36) trennen. Laut einem Bericht der italienischen Zeitung Mediaset soll der Portugiese den Klub verlassen, damit dieser Ronaldos Gehaltskosten in Höhe von angeblich 32 Millionen Euro einsparen kann.

Im Gegenzug soll Juve Interesse am argentinischen Stürmer Mauro Icardi haben. Der 28-Jährige steht derzeit noch bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. Erst im vergangenen Sommer hatte PSG den zuvor ausgeliehenen Icardi für 50 Millionen Euro fest von Inter Mailand verpflichtet.

Icardi sorgt für Wut bei Inter-Fans

Die Inter-Vergangenheit Icardis würde einem Transfer zu Juve noch einmal zusätzliche Brisanz verleihen. Zwischen beiden Klubs besteht traditionell eine große Rivalität. Während seiner Zeit in Mailand soll Icardi sogar eine Klausel im Vertrag besessen haben, die einen direkten Transfer zu Juve ausschloss.

Icardis Zeit bei Inter war im Streit zu Ende gegangen, zuletzt hatte er via Social Media für Wut bei den Fans der Nerazzurri gesorgt. Nach dem Halbfinal-Aus von Inter in der Coppa Italia, ausgerechnet gegen Juventus, markierte Icardi diverse Instagram-Posts von feiernden Juve-Spielern mit einem Like.