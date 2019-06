Rührende Geste von Juventus-Superstar Cristiano Ronaldo: Der 34-Jährige, der am Sonntagabend (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) mit das Finale der UEFA gegen Holland bestreitet, hat den Mannschaftsbus seines Nationalteams anhalten lassen, um einem kranken Jungen am Straßenrand eine Umarmung zu schenken.

433 postete ein Video davon auf Twitter. Wie das portugiesische Medium Flash schreibt, heißt der elfjährige Junge Eduardo Moreira und kämpft seit Jahren gegen eine Leukämie-Erkrankung.

🙏 @cristiano stops the 🇵🇹 bus to take a selfie with his biggest fan Eduardo ❤ pic.twitter.com/JPyZVscVer