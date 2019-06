Cristiano Ronaldo will sich nicht zur Ballon-d'Or-Debatte äußern: "Dazu sage ich nichts"

Portugal-Star Cristiano Ronaldo hatte nach dem Finale der Nations League keine Lust, eine Frage zum Ballon d'Or zu beantworten.

Cristiano Ronaldo wollte sich nach dem Nations-League-Triumph Portugals gegen die (1:0) nicht zum Thema Ballon d'Or äußern. "Nein, ich spreche nicht über den Ballon d'Or", entgegnete er im Anschluss auf entsprechende Fragen.

"Mein Ziel in diesem Spiel war es, zu gewinnen und gut zu spielen", ergänzte Ronaldo, der mit in der abgelaufenen Saison den Titel in der feiern konnte.

Ballon d'Or: Kann van Dijk Messi und Ronaldo Konkurrenz machen?

Der Portugiese dürfte seine Chance auf die Auszeichnung mit dem Titel in der Nations-League verbessert haben, die Konkurrenz ist aber groß.

Dauerrivale Lionel Messi vom fand in einer herausragenden Saison zu alter Stärke zurück und gilt trotz enttäuschendem Saisonende als Favorit auf den goldenen Ball. Auch Liverpools Virgil van Dijk, zentral beim Champions-League-Sieg der Reds und im erstarkten niederländischen Nationalteam, wird als Kandidat gehandelt.