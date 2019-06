Koeman: Virgil van Dijk verdient den Ballon d'Or

Nach dem Gewinn der Champions League ist Abwehr-Ass Virgil van Dijk für seinen Nationaltrainer ein Anwärter auf den Ballon d'Or.

Ronald Koeman, Nationaltrainer der , sieht Innenverteidiger Virgil van Dijk als ernsthaften Kandidaten für den Gewinn des Ballon d'Or 2019. Ob der Innenverteidiger vom im anstehenden Halbfinale der UEFA Nations League zum Einsatz kommen wird, ließ er derweil noch offen.

Erlebe die UEFA Nations League live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Er verdient es, den Ballon d'Or zu gewinnen. Normalerweise wird der Preis an Spieler vergeben, die entscheidende Tore erzielen oder vorbereiten, aber wenn es jemals einen richtigen Zeitpunkt gab, ihn an einen Verteidiger zu geben, dann jetzt", sagte Koeman und fügte an: "Meiner Meinung nach ist Lionel Messi der beste Spieler, aber ich denke, dass man auch große Titel gewinnen muss, um ein Anwärter auf den Ballon d'Or zu sein." Virgil van Dijk selbst stellte nach dem Triumph in der Königsklasse klar, dass für ihn Lionel Messi der Favorit auf den Ballon d'Or sei.

Van Dijk gewann am vergangenen Samstag mit dem FC Liverpool das Finale der gegen mit 2:0, wurde danach zum Spieler des Spiels gewählt und steht auch im Champions-League-Team der Saison. Das letzte Mal, dass der Ballon d'Or an einen Abwehrspieler ging, war im Jahr 2006: Damals nahm Fabio Cannavaro, der sich in mit zum Weltmeister gekrönt hatte, den goldenen Ball in Empfang.

Van Dijk für Niederlande gegen ? Einsatz noch offen

Ob van Dijk am Donnerstag für die niederländische Nationalelf im Halbfinale der Nations League gegen England (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) auflaufen wird, ließ der Bondscoach noch offen. "Am Dienstag werden wir eine Tasse Kaffee trinken und in Ruhe darüber reden. Wenn es aber nach mir geht, wird er spielen, das ist klar", so Koeman abschließend.

Van Dijk avancierte seit seinem Wechsel zu den Reds im Januar 2018 zu einem der besten Innenverteidiger der Welt. Der Vertrag des Niederländers an der Merseyside läuft noch bis 2023. In der abgelaufenen Saison stellte er eine Bestmarke auf: Kein gegnerischer Angreifer schaffte es, van Dijk im laufenden Spiel per Dribbling zu überwinden.