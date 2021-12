Manchester United - Gary Neville attackiert Cristiano Ronaldo: "Wieder davongelaufen"

Cristiano Ronaldo ist nach dem enttäuschenden Remis von Manchester United gegen Kellerkind Newcastle United von Vereinslegende Gary Neville scharf kritisiert worden. Der Grund für den Unmut des englischen Ex-Nationalspieler: Während sich seine Teamkollegen um Trainer Ralf Rangnick nach dem 1:1 beim Tabellenvorletzten bei den mitgereisten Zuschauern für deren Unterstützung bedankt hatten, war Ronaldo auf direktem Wege in die Katakomben verschwunden.

"Du musst da sein, wenn deine Mannschaftskameraden dich in solchen Momenten brauchen. Es ist mir egal, wie du gespielt hast. Du musst nach dem Spiel zu den Fans gehen", sagte Neville im Rahmen seiner Tätigkeit als Sky-Experte und schob nach: "Geh rüber zu ihnen, vor allem, wenn du der beste Spieler der Welt und einer der größten aller Zeiten bist. Man kann nicht am Ende eines Spiels weglaufen."

Neville, der von 1991 bis zu seinem Karriereende 2011 das Trikot der Red Devils trug, bemängelte vor allem die Körpersprache des Portugiesen. "Wir haben früher in der Saison darüber gesprochen, als Ronaldo am Ende des Everton-Spiels weggelaufen ist. Heute Abend ist er wieder davongelaufen. Er ist in Watford weggelaufen, als jeder wusste, dass der Trainer entlassen werden würde. Und in Norwich", polterte der 46-Jährige über seinen ehemaligen Mitspieler.

Ronaldo, der bei seinem ersten ManUnited-Aufenthalt an der Seite von Neville drei englische Meistertitel geholt hat, war nach der 1:4-Niederlage gegen den FC Watford im späten November, die das Ende von Ole Gunnar Solskjaer bedeutete, ebenfalls schnell in die Kabine gegangen.

Neville nervt "Gejammer" von Fernandes

Auch sein Landsmann Bruno Fernandes wurde zur Zielscheibe von Neville, der sich über das "Gejammer" des Mittelfeldspielers echauffierte: "Das sind die beiden älteren Spieler. Es ist verheerend für die jüngeren Spieler, wenn die beiden besten Spieler jeden anderen Spieler so ansehen, als wären sie nicht gut genug."

Das würde ihn schon seit "zwei Monaten ärgern", führte Neville aus. Die Blicke und die Körpersprache seien eine Katastrophe. Besonders in dieser Phase müssten sich solche verdienten Spieler als Leader präsentieren.

Neville: Ronaldo? "Ich liebe diesen Jungen"

Auch Rangnick hatte seine Spieler, ohne bestimmte Namen zu nennen, kritisiert. "Mir hat die Leistung überhaupt nicht gefallen", sagte er nach dem Spiel und fügte an: "Unser größtes Problem waren die Fehler, die wir gemacht haben, die Ballverluste, die Flüchtigkeitsfehler, wenn wir in Ballbesitz waren, wir haben einfach zu viele Bälle verschenkt."

Neville ist derweil dennoch ein großer Fan von Ronaldo. "Am Ende des Tages liebe ich diesen Jungen, er ist der Beste, den ich je in meinem Leben gesehen habe, aber renn nicht einfach so weg. Das mache ich nicht mit", sagte er.