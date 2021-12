Auch am heutigen Montag, 27. Dezember, rollt in der Premier League der Ball! Zum Abschluss des 19. Spieltags empfängt Newcastle United mit Manchester United die Mannschaft des deutschen Teammanagers Ralf Rangnick. Spielbeginn im St. James' Park ist um 21 Uhr.

Newcastle United vs. Manchester United ist der Nachzügler des legendären Boxing Day, der am gestrigen Sonntag mit sechs Spielen stattfand.

Für Manchester United steht heute die erste Partie nach einer längeren Zwangspause an.

Aufgrund mehrerer Corona-Fälle bei Spielern und Betreuern mussten die beiden vergangenen Ligaspiele der Red Devils verschoben werden. Es wird spannend zu sehen sein, ob Rangnick heute alle Spieler zur Verfügung stehen.

Newcastle United geht mit dem Vorteil in das heutige Duell, am vergangenen Spieltag gespielt zu haben. Dabei setzte es gegen Tabellenführer Manchester City allerdings eine 0:4-Heimniederlage.

Noch ein kurzer Blick auf die Tabelle der Premier League: Newcastle United ist 19. und somit Vorletzter, Manchester United lag nach dem 18. Spieltag an Position sechs.

Newcastle United vs. Manchester United heute live: Das Spiel der Premier League in der Übersicht

Begegnung Newcastle United - Manchester United Wettbewerb Premier League, 19. Spieltag Datum Montag, 27. Dezember 2021 Anpfiff 21 Uhr (im LIVE-TICKER von GOAL) Ort St. James' Park, Newcastle

Newcastle United vs. Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Premier League

Wer sich heute Newcastle United vs. Manchester United live im TV oder im LIVE-STREAM ansehen will, der benötigt einen Zugriff auf Sky. Der Pay-TV-Sender hält nämlich die Übertragungsrechte an der Premier League - und das noch bis einschließlich der Saison 2024/25.

Sky zeigt in dieser Saison alle Spiele der Premier League - über die Hälfte live, die anderen in voller Länge zeitversetzt.

Für Sky müsst Ihr allerdings in Form eines Abos bezahlen. Um die Spiele der Premier League live im Pay-TV sehen zu können, muss zumindest das Sport Paket (20 Euro pro Monat) in Eurem Besitz sein. Etwas teurer ist das Paket Sport und Bundesliga (32,50 Euro pro Monat), mit dem Ihr zusätzlich noch alle Samstagsspiele und die Spiele in englischen Wochen der Bundesliga mitsamt der angebotenen Konferenzen live sehen könnt.

Newcastle United vs. Manchester United heute live im Pay-TV: Die Übertragung der Premier League auf Sky

Newcastle United vs. Manchester United läuft heute ab 20.50 Uhr auf den Kanälen Sky Sport UHD und Sky Sport Premier League (HD).

Noch nie etwas von Sky Sport Premier League gehört? So heißt Sky Sport 1 noch bis einschließlich 7. Januar 2022, um die vielen Premier-League-Partien rund um die Jahreswende noch besser in den Mittelpunkt der Sky-Übertragugen zu stellen.

Newcastle United vs. Manchester United heute im LIVE-STREAM: Die Übertragung der Premier League auf Sky

Ihr wollt - oder könnt nur - Newcastle United vs. Manchester United heute als LIVE-STREAM im Internet auf dem Endgerät Eurer Wahl ansehen? Kein Problem, auch hierfür ist Sky die exakt richtige Adresse für Euch.

Der Pay-TV-Sender bietet dazu zwei Alternativen an: Sky Go und Sky Ticket.

Sky-Kunden können sich das Spiel über die kostenlose App Sky Go ansehen - und alle, die nicht Kunde des Pay-TV-Senders sind und auch keinen langfristigen Vertrag abschließen wollen, können dies mit einem kostenpflichtigen Sky Ticket machen. Hier gibt es weitere Informationen zu Sky Ticket!

Auch mit den Apps Sky Go und Sky Ticket (Download jeweils im Play Store und im App Store) ist es möglich, den LIVE-STREAM auf verschiedenen Endgeräten und auch über einen internetfähigen Smart-TV abzurufen.

Newcastle United vs. Manchester United heute im kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL

Auch GOAL berichtet heute live von der letzten Partie des 19. PL-Spieltags - und zwar in Form eines schriftlichen LIVE-TICKERS. Durch Aktualisierungen in kurzen Zeitabständen seid Ihr immer auf dem aktuellen Stand. Zudem werdet Ihr noch mit allerlei Statistiken zum Spiel versorgt - und das alles kostenlos!

Hier geht's zum LIVE-TICKER Newcastle United - Manchester United!

Newcastle United vs. Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Welche Spieler stehen Manchester-Trainer Ralf Rangnick heute zur Verfügung? Das zeigen wir Euch etwa eine Stunde vor Spielbeginn an dieser Stelle, wenn uns die Aufstellungen der beiden heutigen Teams vorliegen.

Newcastle United vs. Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Premier League im Überblick