Juventus Turin: Cristiano Ronaldo verfasst emotionales Statement bei Instagram

Ronaldo hat sich zu seiner Zukunft geäußert und sich mit deutlichen Worten zu Juventus bekannt. Er hat noch große Ziele mit dem italienischen Meister.

Cristiano Ronaldo sieht sich auch in der nächsten Saison im Trikot des italienischen Rekordmeisters . In einem Beitrag auf Instagram brachte der 35-Jährige am Donnerstag seine Vorfreude zum Ausdruck: "Während ich mich auf meine dritte Saison als Juventus-Spieler vorbereite, sind mein Geist und mein Ehrgeiz größer als je zuvor. Ziele. Siege. Engagement. Professionalität. Mit all meiner Kraft und mit der wertvollen Hilfe meiner Teamkollegen und aller Mitarbeiter arbeiten wir erneut daran, , Europa und die Welt zu erobern", so der portugiesische Nationalspieler.

Ronaldo war vor zwei Jahren für 117 Millionen Euro Ablöse von nach Italien gewechselt. Während Juventus in den letzten beiden Saisons zwar die italienische dominierte, scheiterte der Verein jedoch jeweils bei dem Versuch, die zu gewinnen. Auch wegen seines angespannten Verhältnisses zu Ex-Trainer Maurizio Sarri hatte es daher Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied des Angreifers gegeben. Zuletzt berichtete France Football, dass Ronaldo im vergangenen Winter einen Wechsel zu angestrebt habe.

Cristiano Ronaldo bekennt sich zu Juventus: "Wir sind stärker als je zuvor"

Nun folgte sein endgültiges Bekenntnis zu Juventus. Er wolle "Rekorde brechen, Hindernisse überwinden, Titel gewinnen und persönliche Ziele erreichen. Immer mehr und mehr tun. Bei allen Herausforderungen, die vor uns liegen könnten, erfolgreich zu sein. Jedes Jahr in ein besseres Abenteuer als das vorherige zu stürzen und alles für unsere Fans und Supporter zu gewinnen", so Ronaldo, der betonte: "Wir sind Juventus! Wir sind der Meister! Wir sind zurück und wir sind stärker als je zuvor! Wir zählen auf euch! Alle zusammen bis zum Ende."

Bereits nach dem Aus im Achtelfinale der Champions League gegen Lyon hatte Präsident Andrea Agnelli einen Abschied Ronaldos ausgeschlossen: "Er wird bei uns bleiben", betonte der 44-Jährige bei Sky Sport: "Ich bin sicher, dass Cristiano nächste Saison bei uns spielen wird. Er ist eine Säule dieser Mannschaft", so Agnelli. Ronaldo steht bei Juventus noch bis 2022 unter Vertrag.