Wie der Vater, so der Sohn: Cristiano Jr. beeindruckt bei Juventus mit Mega-Statistik

Cristiano Ronaldos Sohn Cristiano Jr. macht in der Jugend von Juventus auf sich aufmerksam. Im Toreschießen steht er seinem Vater um nichts nach.

Cristiano Ronaldos Sohn beeindruckt zurzeit in Italiens Nachwuchskategorien für die Jugendmannschaften von , dem Verein seines berühmten Vaters.

Cristiano Junior bringt es in 35 Spielen für die U9 und U10 von Juventus auf 56 Tore und 26 Assists, schreibt die spanische Zeitung AS. Er gehört damit zu den Besten in ganz und hat weit über die Trainingsplätze der Bianconeri hinaus Aufsehen erregt.

Cristiano Jr.: Wie der Vater, so der Sohn

Bei einem internationalen Jugendturnier in im April schoss Cristiano Jr. sogar sieben Tore vor der Halbzeitpause.

Papa Cristiano ist indes ein zentraler Teil im diesjährigen Meisterteam von Juventus. Er erzielte in 28 Einsätzen 20 Tore und bereitete acht weitere vor.