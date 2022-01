Cristiano Ronaldo, Jubel: Das steckt hinter dem langgezogenen Siiiii

Er ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten im globalen Fußball: Cristiano Ronaldo. Der Portugiese hat seit Jahren einen charakteristischen Jubel - GOAL erklärt, was es damit auf sich hat.

Seit diesem Sommer ist der Stürmer bei Manchester United unter Vertrag und wie schon in Turin oder Madrid ist der Portugiese da, wenn man ihn braucht. Egal ob in der Premier League oder in der Champions League.

In Manchester hat man also Spaß mit dem Stürmer, gerade die Fans mögen ihn und seinen Jubel. Dabei stammt jener bereits aus Zeiten, in denen er noch bei Real Madrid auf Torejagd ging - seit mehreren Jahren also kann man schon das "SIII" bei Ronaldo-Toren durch die Stadien schallen hören.

Cristiano Ronaldo und Lionel Messi - das sind die beiden besten Offensivspieler ihrer Generation. Auch im hohen Alter treffen die beiden noch verlässlich und spielen eine wichtige Rolle. GOAL erklärt in diesem Artikel, wie es zu Ronaldos legendärem Jubel kam.

Jubel von Cristiano Ronaldo: Daher kommt das langgezogene Siiiii

Cristiano Ronaldo gehört zu den besten und erfolgreichsten männlichen Fußballspielern, die je diesen Planeten betreten haben - sogar seine größten Kritiker:innen kommen von Zeit zu Zeit nicht drum herum, seine Qualität anzuerkennen.

Auch im fortgeschrittenen Fußballeralter von mittlerweile 36 Jahren ist der Portugiese weiterhin noch ein Torgarant auf dem Platz, sei es in der portugiesischen Nationalmannschaft oder seit letztem Sommer bei Manchester United.

Mbappe, Pogba, Lewandowski: So jubeln die Fußballstars

Apropos Torgarant: Jeder Kreisligakicker weiß, dass der passende Torjubel bei einem erzielten Treffer wie die Kirsche auf der Torte ist - nicht umsonst haben bekannte Fußballer charakteristische Jubel. Egal ob das Armekreuzen von Kylian Mbappe und Robert Lewandowski, der Dab von Paul Pogba oder aber der James-Harden-Koch-Jubel von Serge Gnabry: Irgendwie hat jeder seine eigene Routine.

Das ist bei Cristiano Ronaldo nicht anders: Bei seinem bekannten Jubel springt Ronaldo hoch (was an sich schon beeindruckend genug ist) und dreht sich dabei einmal um sich selbst. Während er breitbeinig auf dem Boden landet, breitet er die Arme aus und brüllt dabei lautstark "SIIIUUU".

Spontan oder geplant? So kam Ronaldo zu seinem "Siii"-Jubel

Der Jubel ist in Zeiten von Fortnite-Tänzen und FIFA-Jubel so populär geworden, dass mittlerweile das ganze Stadion mitbrüllt. Dabei wissen viele der anwesenden Fans sicherlich nicht, woher der Jubel eigentlich kommt - aber keine Sorge, wir klären euch auf.

Die Antwort ist nämlich relativ simpel: Zu seiner Zeit bei Real Madrid machte er diesen Jubel nach einem Tor spontan und brüllte dabei das legendäre "Siii" - im Spanischen und Portugiesischen bedeutet das nämlich nichts anderes als "Jaaa".

Siii, Siiiuuu oder Süüüü? Darum geht's beim Hype um den Ronaldo-Jubel

An sich ist das erstmal nicht besonderes. Allerdings war das Feedback auf den Jubel anscheinend so positiv, dass er den Jubel beibehalten hat, so erklärte Ronaldo das zumindest in einem Interview mit DAZN Italia. Ein Problem hatte Ronaldo damit nicht - beim ersten Mal fühlte sich der Jubel einfach "natürlich" an und "die besten Sachen passieren ja eh auf natürliche Art und Weise", so der fünfmalige Weltfußballer.

Der Hype um den Jubel geht mittlerweile weit über den Stadionbesuch hinaus: Egal ob Memes im Internet oder bei E-Sportlern oder Streamern - der Jubel genießt gerade bei der jüngeren Generation einfach Kultstatus. Dass da auch mal etwas schief gehen kann, zeigen viele Fußballer bereits fleißig auf TikTok, YouTube, Instagram und Co.

Cristiano Ronaldo: So sieht man den Jubel und Manchester United in der Champions League im TV und LIVE-STREAM!

