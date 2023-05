"Er wollte zu Arsenal": Piers Morgan verrät, was Cristiano Ronaldos Ziel war

Cristiano Ronaldos Vertrauter ist sicher: Mit dem Portugiesen wäre die Gunners englischer Meister.

WAS IST PASSIERT? Der britische Autor und Journalist Piers Morgan hat enthüllt, dass Cristiano Ronaldo im vergangenen Winter zum FC Arsenal wechseln wollte. Morgan ist ein CR7-Vertrauter und passionierter Arsenal-Fan. Mit dem Angreifer von Al-Nassr hätte es seiner Meinung nach im Rennen um den Titel in der Premier League gegen Manchester City keinen Einbruch der Gunners gegeben.

WAS WURDE GESAGT? Morgan schrieb bei Twitter: "Macht Euch lustig, wie Ihr wollt. Aber wenn wir Ronaldo bis zum Saisonende verpflichtet hätten, als er United verließ – was er übrigens wollte –, dann hätten wir die Liga gewonnen. Er weiß, wie man große Titel holt, und wie man Tore schießt, wenn es darauf ankommt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Ronaldo, damals noch in Diensten Manchester Uniteds, gab Morgan im vergangenen Herbst ein brisantes Interview, in dem er seinen eigenen Klub scharf kritisierte. Dies führte zu seinem vorzeitigen Abgang vom englischen Rekordmeister.

Zahlreiche Klubs wurde in der Folge mit dem 38-Jährigen in Verbindung gebracht, die absoluten Spitzenvereine Europas aber winkten alle ab. So wechselte Ronaldo schließlich ablösefrei und für ein fürstliches Gehalt zu Al-Nassr in die Saudi Pro League.

Arsenal spielt derweil eine starke Saison und lag lange mit komfortablem Vorsprung auf die Verfolger an der Spitze der Premier League. In der vergangenen Wochen brach die Elf von Teammanager Mikel Arteta allerdings ein und büßte auf ManCity zwölf Punkte ein.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Arsenal entschied sich im Winter gegen den Transfer eines echten Stürmers. Stattdessen holten die Gunners Mittelfeldspieler Jorginho (FC Chelsea), Innenverteidiger Jakub Kiwior (Spezia Calcio) und Flügelflitzer Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion).