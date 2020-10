Corona-Alarm: Kann Cristiano Ronaldo in der Champions League gegen Barcelona und Messi spielen?

Cristiano Ronaldo wurde positiv auf Corona getestet. Ob er mit Juve gegen Barca und Leo Messi in der Champions League spielen kann, erfahrt Ihr hier.

Cristiano Ronaldo wurde wie Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Paulo Dybala, Kylian Mbappe und einige andere Superstars zuvor positiv auf Covid-19 getestet. Nun stellt sich die Frage, ob der Torjäger von in der Champions League gegen den FC Barcelona für die Bianconeri spielen kann.

Das positive Testergebnis von CR7 datiert vom 13. Oktober, während Ronaldo bei der portugiesischen Nationalmannschaft weilte. Wenngleich der 35-Jährige keine Symptome zeigt, ist er nun zum Zuschauen gezwungen.

Wie lange Ronaldo genau fehlen wird, ist noch unklar - die Alte Dame hofft allerdings auf eine schnelle Rückkehr - denn in den nächsten Wochen stehen einige wichtige Spiele an. Kann er also gegen Messi und Barca auflaufen? Goal schaut auf die Partien, die Ronaldo verpassen wird.

Mehr Teams

Kann Cristiano Ronaldo für Juventus gegen Barcelona spielen?

Juventus hofft natürlich, dass Ronaldo im Champions-League-Duell mit Barca auflaufen kann. Dann käme es automatisch zum Wiedersehen mit seinem Dauerrivalen Lionel Messi.

Das klappt allerdings nur, wenn CR7 mindestens eine Woche vor dem Spiel, welches am 28. Oktober stattfindet, einen negativen Corona-Test vorlegen kann.

Der portugiesische Nationalspieler muss nun zunächst zehn Tage bis zum 23. Oktober in Quarantäne verbringen, wobei er währenddessen weiterhin getestet werden wird.

Sollte sich herausstellen, dass ein positiver Test fälschlicherweise positiv war - das ist der Fall, wenn alle direkt nachfolgenden Tests negativ ausfallen - könnten die entsprechenden Behörden einer früheren Rückkehr zustimmen.

Diese Entscheidung obliegt aber der UEFA und den italienischen Gesundheitsbehörden.

Darüber hinaus ist die Teilnahme von CR7 am UCL-Duell natürlich auch von weiteren möglichen Verletzungen und Krankheiten des Superstars abhängig.

Welche Spiele verpasst Ronaldo nach seinem positiven Coronatest?

Ronaldo wird nach seinem positiven Corona-Test mindestens drei Spiele verpassen - sollte er nicht rechtzeitig einen negativen Test nachweisen können, könnten es auch mehr werden.

Am 14. Oktober verpasst er auf alle Fälle des Duell Portugals in der Nations League mit Schweden.

Außerdem wird Ronaldo Juventus am 17. Oktober in der Serie A gegen den FC Crotone sowie am 20. Oktober in der Champions League gegen Dynamo Kiew sicher fehlen.

Datum Spiel Wettbewerb 14. Oktober 2020 Portugal - UEFA 17. Oktober 2020 Crotone - Juventus 20. Oktober 2020 - Juventus UEFA

Das folgende Spiel findet am 25. Oktober gegen Verona statt, welches er bei einem fehlenden negativen Corona-Test ebenfalls verpassen könnte.

Portugal-Coach Fernando Santos erklärte derweil am Tag nach dem Testergebnis, dass Ronaldo von einem positiven Resultat überrascht war und eigentlich auch gegen Schweden auflaufen wollte.

"Er meistert die Situation sehr gut. Er ist auf dem Zimmer und sagt, er will spielen. Er spricht mit uns von seinem Balkon oben", so Santos. "Er ist komplett symptomfrei, es geht ihm gut. Er weiß nicht mal, was passiert ist."