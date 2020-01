Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone: UFC 246 kostenlos im LIVESTREAM bei DAZN sehen

Conor McGregor und Cowboy Cerrone duellieren sich um den Titel bei UFC 246. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den Kampf kostenlos im LIVESTREAM sehen könnt.

Es ist wieder so weit: Conor McGregor kehrt zurück ins Octagon und kämpft gegen Donald "Cowboy" Cerrone um den Titel bei UFC 246. Der Kampf beginnt am Sonntagmorgen, den 19. Januar 2020, um 5.30 Uhr in der T-Mobile-Arena in Las Vegas.

Erstmals seit Oktober 2018 steigt der irische UFC-Superstar wieder in den Ring - über ein Jahr nach seiner Niederlage gegen Khabib Nurmagomedov . Dieses Mal steht McGregor nun Donald "Cowboy" Cerrone gegenüber. Der US-Amerikaner ist bereits seit 2002 aktiv und bestreitet gegen "The Notorious" bereits seinen 34. UFC-Kampf.

Gelingt McGregor das Comeback oder sorgt Cowboy Cerrone für eine Überraschung beim Fight in Las Vegas?

Conor McGregor oder Cowboy Cerrone - Wer sichert sich den Titel der UFC 246? In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr den Kampf kostenlos im LIVESTREAM verfolgen könnt.

Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone kostenlos im LIVESTREAM: Der Kampf auf einen Blick

Duell Conor McGregor vs. Donald "Cowboy" Cerrone Datum Sonntag, 19. Januar 2020 | 5.30 Uhr Ort T-Mobile-Arena, Las Vegas (USA) Zuschauer 20.000 Plätze

Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone: Den Kampf kostenlos im LIVESTREAM bei DAZN sehen

Die Fighter sind bereit, die Fans warten sehnsüchtig: In der Nacht vom 18. auf den 19. Januar (deutscher Zeit) steigen Conor McGregor und Cowboy Cerrone in den Ring.

Die gute Nachricht für alle Interessenten am UFC-Kampf: Ihr könnt das Duell kostenlos im LIVESTREAM bei DAZN sehen. Wie das geht und was Ihr dafür benötigt, erfahrt Ihr hier:

DAZN zeigt / überträgt Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone kostenlos im LIVESTREAM

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte am Kampf zwischen Conor McGregor und Cowboy Cerrone gesichert. Somit könnt Ihr dort den ganzen Fight live und in voller Länge verfolgen.

Und das Beste daran: Wenn Ihr Euch heute den DAZN-Probemonat sichert, könnt Ihr das ganze Spektakel in Las Vegas sogar komplett kostenlos im LIVESTREAM anschauen.

Die Vorberichterstattung zum Kampf beginnt bei DAZN am Sonntagmorgen um 4 Uhr - also anderthalb Stunden vor dem Beginn um 5.30 Uhr. Schaltet also rechtzeitig ein, um nichts vom Fight zwischen Conor McGregor und Cowboy Cerrone zu verpassen!

Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone kostenlos im LIVESTREAM: Der Gratismonat bei DAZN

Sobald Ihr Euch für den DAZN-Gratismonat registriert habt, könnt Ihr das komplette Angebot von DAZN vier Wochen bequem ausprobieren - ohne Risiken oder vertragliche Bindungen.

Sollte Euch der Service von DAZN zusagen, kostet das Abonnement nach Ablauf des Probemonats lediglich 11,99 Euro im Monat . Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Jahresabo für 119,99 Euro abzuschließen und somit knapp 24 Euro zu sparen.

Um DAZN nutzen zu können, klickt Ihr euch entweder bei www.dazn.com rein oder Ihr ladet Euch die kostenlose App aus dem entsprechenden Store herunter:

Der UFC-Kampf zwischen Conor McGregor und Donald "Cowboy" Cerrone ist natürlich das absolute Highlight an diesem Wochenende. Allerdings ist der Fight bei weitem das einzige Event, welches als LIVESTREAM bei DAZN zu sehen ist.

Das Streamingportal hat noch viele weitere Kämpfe, Sportarten und Highlights im Angebot. Fußball, Basketball, Handball, Boxen, Tennis, Radsport, Motorsport, und vieles mehr - Die Programmvielfalt bei DAZN ist beinahe unendlich.

