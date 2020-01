Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone: DAZN zeigt UFC 246 im LIVE-STREAM

Im Januar kämpfen Conor McGregor und Donald Cowboy Cerrone um die UFC-Krone im Weltergewicht. DAZN bringt den Kampf zu Euch im LIVE-STREAM.

In der Nacht vom 18. auf den 19. Januar kommt es in der T-Mobile Arena in Las Vegas zum mit Spannung erwarteten Comeback des irischen UFC-Superstars Conor McGregor (21-4). Dann trifft "The Notorious" im Hauptkampf von UFC 246 auf den US-Amerikaner Donald "Cowboy" Cerrone (36-13).

DAZN überträgt die komplette Main Card im LIVE-STREAM in und Österreich. Mehr Details zum Mega-Fight zwischen McGregor vs. Donald Cerrone gibt es in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

DAZN hat sich die exklusiven Rechte an der UFC in Deutschland und in Österreich gesichert . Deswegen bietet Euch der Dienst zum Kampf zwischen Conor McGregor und Khabib Nurmagomedov einen LIVE-STREAM an.

Den ersten Monat als DAZN-Mitglied bekommt Ihr im Rahmen eines Gratismonats komplett kostenlos. So könnt Ihr den Streamingdienst auf Herz und Nieren testen.

Danach müsst Ihr für eine Mitgliedschaft bei DAZN monatlich nur 11,99 Euro zahlen.

Seid Ihr noch etwas enttäuscht, weil Ihr den Fight zwischen McConor und Cowboy Cerrone nicht auf dem TV-Bildschirm sehen könnt, dann stellen wir Euch noch eine Ideallösung vor: Denn da DAZN auch Apps für diverse Smart-TVs bereitstellt, müsst Ihr diese nur auf Euren Bildschirm laden und dann kann's losgehen. Wer zudem einen Amazon Fire Stick oder eine PlayStation 4 besitzt, kann über die entsprechend kostenlosen Apps den Kampf auf dem großen Bildschirm im LIVE-STREAM sogar in HD-Qualität genießen.

UFC 246: Conor McGregor erstmals wieder im Ring seit 2018

Conor McGregor stieg 2016 zum absoluten UFC-Superstar auf. Damals gelang ihm das Kunststück, als erster Kämpfer gleichzeitig im Besitz zweier UFC-Weltmeistertitel zu sein. Seine Ära endete im Oktober 2018 mit der spektakulären Niederlage gegen den weiterhin amtierenden Leichtgewicht-Champion Khabib Nurmagomedov. Seitdem stand Conor McGregor nicht mehr im Ring.

Der Comeback-Kampf gegen Cerrone im Weltergewicht soll nun der Auftakt sein auf dem Weg zu einem Rückkampf gegen Nurmagomedov. Weitere Kämpfe im Jahr 2020 sollen folgen. Cerrone hält aktuell den Rekord für die meisten Siege (23) im UFC-Kosmos. Zuletzt musste der US-Amerikaner allerdings zwei Niederlagen einstecken.

KAMPF Conor McGregor - Donald Cerrone DATUM (deutsche Zeit) Sonntag, 19. Januar 2020 ZEIT (deutsche Zeit) 5.30 Uhr ORT T-Mobile Arena in Las Vegas

Nicht nur McGregor vs. Cowboy Cerrone: Das ist die Fight Card bei UFC 246

Auch die restlichen Kämpfe der Kampfnacht haben es in sich. Die ehemalige Titelträgerin Holly Holm trifft bereits zum zweiten Mal auf die Herausforderin Raquel Pennington. Im Leichtgewicht trifft Anthony Pettis, nach seiner Niederlage gegen Nate Diaz, auf Carlos Diego Ferreira. DAZN überträgt alle Kämpfe der Main Card live.

Hauptkampf:

Conor McGregor – Donald Cerrone (Weltergewicht)

Vorkämpfe:

Andre Fili (USA) – Sodiq Yussuff ( ) (Federgewicht)

(Federgewicht) Roxanne Modafferi (USA) – Maycee Barber (USA) (Frauen-Fliegengewicht)

(Frauen-Fliegengewicht) Nasrat Haqparast (Deutschland) – Drew Dober (USA) (Leichtgewicht)

(Leichtgewicht) Grant Dawson (USA) – Chas Skelly (USA) (Federgewicht)

(Federgewicht) Aleksei Oleinik ( ) – Maurice Greene (USA) (Schwergewicht)

(Schwergewicht) Anthony Pettis (USA) – Carlos Diego Ferreira ( ) (Leichtgewicht)

(Leichtgewicht) Tim Elliott (USA) – Askar Askarov (Russland) (Fliegengewicht)

(Fliegengewicht) Holly Holm (USA) – Raquel Pennington (USA) (Frauen-Bantamgewicht)

(Frauen-Bantamgewicht) Brian Kelleher (USA) – Ode Osbourne (USA) (Bantamgewicht)

Die komplette Fightweek auf DAZN: Weigh-In, Pressekonferenz, Training

Wie gewohnt zeigt DAZN auch im Vorfeld der Kampfnacht vielfältige Inhalte. So werden neben den offiziellen Terminen, dem Weigh-In und der Pressekonferenz, auch die letzten Kämpfe der beiden Protagonisten auf Abruf zur Verfügung stehen. Für DAZN werden Mark Bergmann und Karsten Hell alle Kämpfe der Main Card kommentieren. Für McGregor vs. Cowboy übernehmen Sebastian Hackl und Andreas Kraniotakes das Mikrofon. Optional bietet DAZN auch den US-amerikanischen original Kommentar an.