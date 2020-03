El Clasico: Real Madrid vs. FC Barcelona live im TV und LIVE-STREAM sehen - so geht's mit dem Probemonat von DAZN

Es ist wieder so weit! Real Madrid trifft im Clasico auf den FC Barcelona. Hier gibt's alle Infos dazu, wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Es ist eines der prestigeträchtigsten Duelle des Weltfußballs - und noch dazu ein immens wichtiges! Denn am Sonntagabend könnte die Tabellenführung in vom an den Erzrivalen übergehen. Das direkte Duell steigt um 21 Uhr im Estadio Santiago Bernabeu.

Mit 55 Punkten thront Barcelona derzeit an der Tabellenspitze. Real hat zwei Punkte weniger auf dem Konto und ist den Katalanen dicht auf den Fersen. Mit einem Sieg würde das Team von Trainer Zinedine Zidane Platz eins übernehmen.

Umso bitterer ist, dass die Königlichen beim wichtigen Duell auf Eden Hazard verzichten müssen. Der Belgier zog sich vor Kurzem einen Knöchelbruch zu und wird noch bis zu zwei Monate ausfallen.

Real Madrid gegen Barcelona könnt Ihr kostenlos im LIVE-STREAM auf DAZN verfolgen! In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie das funktioniert.

Real Madrid vs. FC Barcelona: El Clasico heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen

Der Streaming-Dienst DAZN besitzt die exklusiven Rechte an der Übertragung des Clasicos - dort könnt Ihr das Spiel vollkommen kostenlos verfolgen. Möglich macht das der Gratismonat, den jeder Neukunde bei DAZN bekommt.

30 Tage lang könnt Ihr die Plattform also kostenlos testen, erst anschließend müsst Ihr Euch entscheiden, ob Ihr das Abo kostenpflichtig weiterführen möchtet. Solltet Ihr vom Angebot nicht überzeugt sein, könnt Ihr kostenlos kündigen, eine Mindestlaufzeit oder Kündigungsgebühren gibt es nicht.

Wer danach weiterhin Live-Events streamen möchte, zahlt für das Abo 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahresabo. Hier gibt's alle weiteren Infos zu den Konditionen.

Real Madrid vs. FC Barcelona: So empfangt Ihr den Clasico heute Abend auf DAZN

Für alle DAZN-Abonnenten - egal ob im Probemonat, Monatsabo oder Jahresabo - steht der LIVE-STREAM zu Real Madrid gegen FC Barcelona ab 20.45 Uhr zur Verfügung. Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Jan Platte und Experte Jonas Hummels stimmen Euch auf die Partie ein und begleiten Euch während der 90 Minuten aus Madrid.

Der Clasico ist dabei lange nicht das einzige Großereignis, das Ihr auf DAZN streamen könnt. Auch die , und sogar die sind Teil des Programms. Welche Spiele das genau sind, könnt Ihr in der Programmübersicht nachlesen.

Neben Fußball zeigt DAZN auch weitere Sportarten und Ligen, wie NBA, NFL, Baseball, Wintersport-Weltcups und im kommenden Sommer auch die Olympischen Spiele. Lest Euch unter diesem Link nochmals alle Infos zur Anmeldung durch und genießt die größten Ereignisse im Sport live!

Real Madrid vs. FC Barcelona: El Clasico heute kostenlos im LIVE-STREAM verfolgen - mit der DAZN-App

Der Clasico wird exklusiv auf DAZN übertragen und Ihr habt die Möglichkeit, das Spiel sogar kostenlos zu empfangen - so viel ist bereits geklärt. Doch auf welchen Geräten ist das Streaming-Portal verfügbar? Goal klärt auf.

FC Barcelona vs. Real Madrid heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Welche Geräte sind kompatibel?

DAZN ist auf so gut wie allen Geräten empfangbar - egal, ob Ihr auf der Couch sitzt oder unterwegs seid. Das Streaming-Portal könnt Ihr mit einer stabilen Internetverbindung überall abrufen.

Wer die LIVE-STREAMS am Smartphone oder Tablet abspielen möchte, kann sich dazu die kostenlose App herunterladen. Die steht im Google Play Store und im App Store zum Download bereit.

Auf dem Laptop, PC oder MacBook ist das Portal ganz einfach unter www.DAZN.com erreichbar. Solltet Ihr Fußball lieber am Fernseher schauen, könnt Ihr DAZN auch dort abspielen.

Die zugehörige App ist auf fast allen Smart-TVs verfügbar. Mithilfe des Amazon Fire TV-Sticks oder der Playstation 4 könnt Ihr die Streams auch auf herkömmlichen TV-Geräten abrufen.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Ihr Euch bei DAZN einloggt, findet Ihr hier!

Real Madrid vs. FC Barcelona: Die letzten Clasico-Duelle

Datum Wettbewerb Spiel (Ergebnis) 18. Dezember 2019 LaLiga FC Barcelona - Real Madrid 0:0 2. März 2019 LaLiga Real Madrid - FC Barcelona 0:1 27. Februar 2019 (Halbfinale) Real Madrid - FC Barcelona 0:3 6. Februar 2019 Copa del Rey (Halbfinale) FC Barcelona - Real Madrid 1:1 28. Oktober 2019 LaLiga FC Barcelona - Real Madrid 5:1 6. Mai 2018 LaLiga FC Barcelona - Real Madrid 2:2 23. Dezember 2017 LaLiga Real Madrid - FC Barcelona 0:3