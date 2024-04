Real Madrid trifft am Sonntag in LaLiga auf den FC Barcelona. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In LaLiga finden die Partien des 32. Spieltags statt. Dabei bekommt es Real Madrid am Sonntag (21. April) mit FC Barcelona zu tun. Der Anpfiff des Clásico ertönt um 21 Uhr.

Zudem dient das Estadio Santiago Bernabéu als Schauplatz des Kräftemessens zwischen den Königlichen und den Blaugrana. Real Madrid und FC Barcelona halten bei 78 und 70 Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Real Madrid vs. FC Barcelona heute live, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Real Madrid – FC Barcelona Wettbewerb LaLiga, 32. Spieltag Datum Sonntag, 21. April 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort Estadio Santiago Bernabéu (Madrid)

Clasico heute live: Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE STREAM und TV?

Real Madrid vs. FC Barcelona heute im TV, LIVE-STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Real Madrid-News

Real Madrid entschied am Mittwoch das Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City für sich. Nach einem 3:3 vor eigenem Publikum und einem 1:1 hatten die Königlichen im Elfmeterschießen das bessere Zielwasser.

Am 13. April hatte sich die Elf von Carlo Ancelotti bei RCD Mallorca mit 1:0 durchgesetzt.

Damit war Real Madrid der fünfte Sieg binnen sechs LaLiga-Auftritten und der vierte Dreier in Folge gelungen.

Die Aufstellung von Real Madrid:

Bei Real gibt es heute drei personelle Wechsel im Vergleich zum Weiterkommen in der Champions League bei Manchester City.

Anstelle von Carvajal, Nacho und Mendy sind im Clasico Vazquez, Tchouaméni und Modric in Ancelottis Startelf.

Lunin - Vazquez, Tchouaméni, Rüdiger, Camavinga - Kroos, Valverde, Modric - Bellingham - Vinicius, Rodrygo

FC-Barcelona-News

Für den FC Barcelona kommt der Clásico fünf Tage nach einer 1:4-Heimniederlage gegen Paris Saint-Germain im Champions-League-Viertelfinale. Damit verspielten die Katalanen eine 3:2-Führung aus dem Hinspiel.

Am 13. April hatte die Elf von Xavi mit einem 1:0 in Cadíz den achten Sieg binnen zehn ungeschlagenen Meisterschaftsspielen gefeiert. Der zweite Punktverlust war Anfang März mit einer Nullnummer in Bilbao geschehen.

Danach hatten die Blaugrana zunächst ein 1:0 gegen RCD Mallorca, ein 3:0 bei Atletico Madrid und ein 1:0 gegen Las Palmas eingefädelt.

Die Aufstellung des FC Barcelona

Bei Barcelona nimmt Xavi gegenüber dem Champions-League-Aus gegen PSG unter der Woche lediglich einen Personalwechsel vor. Anstelle von Pedri steht Christensen in Barcelonas Startelf.

ter Stegen - Koundé, Christensen, Cubarsi - Araujo, de Jong, Gündogan, Cancelo - Yamal, Raphinha, Lewandowski

Real Madrid gegen FC Barcelona heute live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 258 Siege Real Madrid 104 Siege FC Barcelona 102 Unentschieden 52 Letztes Duell Real Madrid vs. FC Barcelona 4:1 (Superpokal, 14. Januar 2024)

Real Madrid vs. FC Barcelona heute live anschauen: Nützliche Links