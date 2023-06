Das Champions-League-Finale 2023 findet in Istanbul statt. Doch wann wurde das letzte Mal in der türkischen Metropole um den Henkelpott gespielt?

Nach zwei Verschiebungen ist es endlich soweit: Das Champions-League-Finale 2023 findet im Atatürk-Stadion in Istanbul statt. Eigentlich hätte die Entscheidung um den Henkelpott schon im Jahr 2020 in der Türkei fallen sollen, doch durch die Corona-Pandemie entschied sich die UEFA für ein Finalturnier in Portugal.

So sollte Istanbul im Jahr 2021 der Austragungsort für das CL-Finale sein, doch erneut machte die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Der FC Chelsea feierte den Finalgewinn im Estádio do Dragão in Porto.

Nun wird das Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand (10.06., 21 Uhr) in der türkischen Metropole ausgetragen, erst das zweite Mal überhaupt findet ein Champions-League-Finale in Istanbul statt. 2005 war das Atatürk-Stadion Austragungsort eines der denkwürdigsten Finals in der Geschichte der Königsklasse. Doch welches Champions-League-Endspiel war damals in Istanbul und wie ging es aus? GOAL hat die Antworten.

Welches Champions-League-Finale war 2005 in Istanbul?

Im Champions-League-Finale 2005 traf die AC Milan auf den FC Liverpool. Es sollte zu einer der verrücktesten Comeback-Geschichten in einem Endspiel der Königsklasse werden. Im ersten Durchgang nahmen die Mailänder das Heft des Handelns in die Hand und sahen in der Halbzeit wie der sichere Sieger aus. Kapitän Paolo Maldini erzielte schon in der ersten Minute die Führung für die AC, Hernán Crespo legte per Doppelpack (39. Minute, 44.) kurz vor dem Pausentee nach.

Doch die Reds sammelten sich in der Pause und schlugen in der zweiten Hälfte binnen sechs Minuten zurück. Steven Gerrard startete das Comeback (54.), Vladimír Šmicer erzielte den Anschluss (56.) und Xabi Alonso mit einem Nachschuss nach einem verschossenen Elfmeter den Ausgleich (60.).

Im Elfmeterschießen vollendete Liverpool das Comeback, Milan verschoss insgesamt drei Elfmeter, sodass die Reds am Ende den Henkelpott in den Istanbuler Nachthimmel heben konnten.

Spiel kompakt, Champions-League-Finale 2005