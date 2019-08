Vor Champions-League-Auslosung: Deutsche Starter wollen erneutes Waterloo verhindern

Ein deutsches Waterloo soll es in dieser neuen CL-Saison nicht schon wieder geben. Bei der Auslosung schauen die vier Starter gebannt nach Monaco.

Bayern Münchens Boss Karl-Heinz Rummenigge machte Druck, da waren die Loskugeln noch nicht einmal gezogen. "Wenn du - wie wir letztes Jahr - im Achtelfinale ausscheidest, fehlt dir Präsenz. Wir müssen deshalb schauen, dass wir länger dabei sind", sagte der Vorstandschef des Rekordmeisters vor der Champions-League-Auslosung dem SID: "Das wird nicht einfacher, weil der Wettbewerb immer härter wird, aber es ist noch immer möglich."

Auch in Dortmund, Leipzig und Leverkusen dürfte die Anspannung steigen. Wenn am Donnerstagabend (18.00 Uhr live auf DAZN) die Gruppenphase der Königsklasse im mondänen Grimaldi Forum in Monaco ausgelost wird, schwingt die Erinnerung an die aus deutscher Sicht schwarze Vorsaison mit. Damals war für alle vier Starter der spätestens nach dem Achtelfinale Schluss. Das soll nicht wieder passieren.

: FC Bayern droht trotz Topf eins

Ein erster Schritt auf dem Weg zum Finale am 30. Mai 2020 in Istanbul, das die Münchner anpeilen, wäre eine machbare Gruppe in der Vorrunde. Als deutscher Meister sind sie in Topf eins gesetzt, also könnten die Gegner beispielsweise Lissabon, RB Salzburg und heißen. Aber eben auch Real Madrid, und .

Dennoch ist ein souveränes Weiterkommen für die Münchner eigentlich selbstverständlich, schließlich haben sie Philippe Coutinho vom ausgeliehen, um ihn international herzuzeigen - und vielleicht gar vom Titel träumen zu können. "Das ist das Ziel des Klubs und meines auch", sagte der brasilianische Edeltechniker - und Rummenigge stellte klar: "Und wenn du da erfolgreich bist, hast du die Aufmerksamkeit der gesamten Welt."

Die hätte auch gerne. Durch den Setzplatz in Topf zwei gibt es einen Kracher mit ziemlicher Sicherheit. Ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Jürgen Klopp und Titelverteidiger ?

Jürgen Klopp: "Versuchen weiter, die Menschen mit unserem Fußball positiv zu belästigen"

Den tippt Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zwar als erneuten Champion, merkte jedoch auch an, wie eng das Titelrennen in dieser Saison ist. "Da kannst du auch gleich Lotto spielen", sagte er bei Wontorra on Tour auf Sky.

Klopp, mit den Reds als Champions-League-Sieger in Topf eins gesetzt, wollte sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. "Ich kann auch die Qualität der anderen Teams nicht ignorieren. macht ja leider nicht den Eindruck, als wäre ihnen ihr eigener Fußball langweilig geworden. Wir versuchen, die Menschen weiter so positiv mit unserem Fußball zu belästigen", sagte er dem kicker.

: Julian Nagelsmann will seinen ersten Sieg in der Champions League

Die beiden übrigen deutschen Starter, RB Leipzig (Topf vier) und (Topf drei), beschäftigen sich mit anderen Zielen. Die Marschroute: erst einmal die Gruppenphase überstehen. "Wir werden sicherlich ein paar Hochkaräter haben in unserer Gruppe. Wir wollen eine top Champions League spielen. Am liebsten natürlich ins Achtelfinale kommen, um auch die Leute hier wieder zu begeistern", sagte Bayer-Sportdirektor Rudi Völler bei Wontorra.

Bei Leipzig kehrt Julian Nagelsmann auf die Bühne der Königsklasse zurück, nachdem er mit der TSG Hoffenheim im Vorjahr in der Vorrunde Lehrgeld zahlte und ausschied. "Sich nur zu qualifizieren, das war mit Hoffenheim schön – aber es wäre auch schön, wenn da mal ein paar Siege dazukommen", sagte der neue RB-Coach dem SID. Das erste Champions-League-Abenteuer in der Saison 2017/18 war für die Sachsen nach der Gruppenphase zu Ende.