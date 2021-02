FC Bayern buhlt offenbar um Carney Chukwuemeka von Aston Villa: "Wahrscheinlich der Beste in ganz England"

Bei Aston Villa halten sie große Stücke auf Eigengewächs Carney Chukwuemeka. Das Interesse namhafter Klubs ist ebenfalls riesig.

Der FC Bayern München hat offenbar Interesse am erst 17 Jahre jungen Carney Chukwuemeka von Aston Villa. Das berichtete die britische Tageszeitung The Times am Montag.

Demnach sei der deutsche Rekordmeister jedoch nur einer von vielen europäischen Top-Klubs, die den zentralen Mittelfeldspieler ins Blickfeld genommen hätten.

FC Bayern: Auch Liverpool, City und Juve wollen Carney Chukwuemeka

Neben den Bayern zählt die Times auch Liverpool, Manchester City und Juventus Turin zu den Interessenten. Sogar konkrete Angebote aus der Bundesliga habe es gegeben, allerdings lehnte Villa diese ab und verlängerte den Vertrag von Chukwuemeka erst im Oktober des vergangenen Jahres um drei Jahre.

Sein Profidebüt in der Premier League hat Chukwuemeka noch nicht gegeben, trainiert aber seit Sommer regelmäßig mit der ersten Mannschaft. Vorwiegend kommt er aktuell aber noch in der U23 der Villans in der Premier League 2 zum Einsatz.

Im Birminghamer Stadtteil Aston hoffe man darauf, dass Chukwuemeka eines Tages Kapitän Jack Grealish beerben wird. Allerdings ist sich Villa-CEO Christian Purslow bewusst über die Begehrlichkeiten, die das Talent international geweckt habe. Immerhin bezeichnete Purslow Chukwuemeka im vergangenen Jahr als "wahrscheinlich den besten 16-Jährigen in ganz England".