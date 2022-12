Transfer wohl fix! Christopher Nkunku wechselt 2023 zum FC Chelsea

Das Tauziehen um Leipzigs Christopher Nkunku scheint vorbei. Demnach hat der Offensivspieler einen Vertrag ab Sommer 2023 in England unterschrieben.

WAS IST PASSIERT? RB Leipzigs Christopher Nkunku wechselt im Sommer 2023 offenbar zum FC Chelsea. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano auf Twitter. Demnach seien alle Verträge bereits unterzeichnet und der Klub aus London habe sich sowohl mit Nkunku als auch mit Leipzig auf alle Transfermodalitäten geeinigt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Franzose verlängerte erst im Juni dieses Jahres sein bis 2024 laufendes Arbeitspapier beim Bundesligisten bis 2026. Damit sicherte er sich ein deutliches aufgebessertes Gehalt - und wohl eine Ausstiegsklausel für den Sommer 2023.

Diese liegt nach Informationen des kicker wohl deutlich jenseits der Marke von 60 Millionen Euro. Damit ging Leipzig im zurückliegenden Sommer sicher, bei einem Abgang Nkunkus - der sich schon vor Monaten andeutete - einen großen Geldregen zu erhalten.

WAS WURDE GESAGT? Der neue RB-Sportvorstand Max Eberl erwartete bereits vor rund einer Woche, dass es sehr schwer werden würde, Nkunku über das Jahr 2023 hinaus bei den Sachsen zu halten. Er sagte über den Franzosen bei seiner Vorstellung: "Dass da extrem großes Interesse besteht, das ist so. Dementsprechend droht da was."

Und er fügte hinzu: "Entschieden hat er sich noch nicht. Wenn es nur ein Prozent wäre, würde ich um dieses eine Prozent fighten."

WIE GEHT ES WEITER? Nach einer Trainingsverletzung verpasste Nkunku die WM 2022 in Katar mit Frankreich - und steht somit auch nicht im WM-Finale am Sonntag. Leipzig begann am 2. Dezember mit der Vorbereitung auf die Rückrunde, wann Nkunku wieder dabei sein wird, ist noch nicht bekannt.

Trotzdem wird der Franzose eine wichtige Rolle in der zweiten Hälfte der Spielzeit 2022/23 für Leipzig spielen. In der Bundesliga stehen die Sachsen auf Platz drei der Tabelle, sechs Zähler hinter Spitzenreiter Bayern München. Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft RB Anfang Februar auf Hoffenheim, rund drei Wochen später wartet im Achtelfinale der Champions League mit Manchester City ein echter Brocken auf die Leipziger.