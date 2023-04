Chelsea verlängert wohl nach wenigen Wochen schon mit Enzo Fernández - heftige Vertragslaufzeit

Enzo Fernández war der Höhepunkt von Chelseas Winter-Shoppingtour. Der junge Argentinier bleibt nun noch länger an der Stamford Bridge.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea hat den Vertrag von Neuzugang Enzo Fernández verlängert. Nach Informationen des argentinischen TV-Senders TyC Sports zogen die Londoner eine Option im Vertrag des Weltmeisters, die ihn für eine zusätzliche Saison an den Klub bindet. Fernández Kontrakt läuft nun bis 2032.

WAS IST DER HINTERGRUND? Chelsea verpflichtete den zentralen Mittelfeldspieler erst vor einigen Wochen für die Rekordablöse von 121 Millionen Euro von Benfica. Vorausgegangen waren zähe Transferverhandlungen, der Deal ging erst spät am Deadline Day der Winterwechselperiode über die Bühne. Am Ende bekam Fernández seinen Wunschtransfer in die Premier League und einen bis 2031 datierten Vertrag.

Der 22-Jährige betonte bereits, dass er sich in der englischen Hauptstadt wohlfühle und dass er sich wegen des "langfristigen Projekts" für Chelsea entschieden habe.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Chelsea hat derweil auch nach dem Fernández-Transfer sportlich große Probleme. Allerdings hinterlässt der Argentinier dabei noch einen ordentlichen Eindruck und zeigt überwiegend gute Leistungen. Für seinen neuen Klub absolvierte er bislang 13 Partien, in denen er zwei Assists lieferte.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Fernández stammt aus der Jugend von River Plate. Dort schaffte er 2021 nach einer Ausleihe zu Defensa y Justicia den Durchbruch, ehe ihn Benfica im Sommer 2022 für rund 45 Millionen Euro Ablöse nach Europa holte. Es folgte besagter Blockbusterdeal mit Chelsea im vergangenen Winter.