Rekordtransfer perfekt! Enzo Fernández wechselt von Benfica zum FC Chelsea

Das zähe Ringen um die Zukunft des Argentiniers ist beendet: Chelsea holt ihn für eine horrende Summe in die Premier League.

WAS IST PASSIERT? Enzo Fernández wechselt von Benfica zum FC Chelsea. Beide Vereine bestätigten am Deadline Day den Wechsel des Mittelfeldspielers. Fernández kostet eine Ablöse von 121 Millionen Euro, damit löst er Manchester Citys Jack Grealish (117,5 Millionen Euro) als teuersten Neuzugang in der Geschichte der Premier League ab. Der Weltmeister unterzeichnet bei den Londonern einen bis 2031 gültigen Vertrag.

WAS IST DER HINTERGRUND? Chelsea und Benfica pokerten wochenlang um die Dienste des 22-Jährigen, der noch bis 2027 an die Portugiesen gebunden war. Dabei pochten Benficas Verantwortliche um Präsident Rui Costa auf das Zahlen der festgeschriebenen Ablösesumme von 120 Millionen Euro. Am Ende zahlt Chelsea sogar eine Million mehr, im Gegenzug muss die Summe nicht auf einen Schlag entrichtet werden.

Fernández wollte unbedingt an die Stamford Bridge wechseln, fehlte zwischenzeitlich unentschuldigt beim Training und zog damit den Umut der Fans auf sich. Benficas Trainer Roger Schmidt beschwerte sich im Rahmen einer Pressekonferenz mit deutlichen Worten über Chelseas Verhalten in dieser Angelegenheit.

Am Dienstag zeichnete sich der Transfer am Nachmittag ab, als Fernández im Beisein von Chelsea-Vertretern im Hospital da Luz von Lissabon den Medizincheck absolvierte.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Fernández stammt aus der Jugend von River Plate, verbrachte seine erste Zeit als Profi aber auf Leihbasis bei Defensa y Justicia. 2022 überwies Benfica 14 Millionen Euro Ablöse für ihn an River Plate. Der Spitzenklub aus Buenos Aires kassiert bei Fernández' Weiterverkauf nun dank einer Klausel 25 Prozent der Ablöse.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In dieser Saison absolvierte Fernández 29 Pflichtspiele für Benfica und lieferte dabei vier Tore sowie sieben Assists. Bei der WM in Katar kam er in allen sieben Spielen der Albiceleste zum Einsatz und wurde für seine Leistungen als bester junger Spieler des Turniers ausgezeichnet.