Benfica-Fans beschimpfen Weltmeister Enzo Fernández wegen möglichem Wechsel zu Chelsea

Enzo Fernández steht wohl vor einem Wechsel in die Premier League. Die Fans von Benfica finden das nicht so lustig.

WAS IST PASSIERT? Mehrere Anhänger von Benfica Lissabon haben Enzo Fernández unter seinem Instagram-Post, in dem er seinen Followern ein frohes neues Jahr wünscht, beschimpft.

WAS WURDE GESAGT? Ein User schrieb, dass der argentinische Weltmeister verschwinden und nicht zurück kommen soll: "Du bist sehr unprofessionell für einen so großen Verein wie Benfica."

"Was für ein Mangel an Respekt gegenüber Benfica in einer entscheidenden Phase der Saison. Nimm die Millionen und fahr zur Hölle. Kein Spieler steht über Benfica", kommentierte ein anderer User.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 21-Jährige hat mit starken Leistungen bei der WM in Katar zahlreiche Topklubs auf sich aufmerksam gemacht und spielt auch bei Benfica bislang eine herausragende Saison, nachdem er erst im vergangenen Sommer für zwölf Millionen Euro von River Plate verpflichtet wurde.

Vor allem Teams aus der Premier League sollen an Fernández interessiert sein. Der FC Chelsea befindet sich offenbar in direkten Verhandlungen mit Benfica über einen Wechsel von Fernández nach London.

Fernández selbst scheint einem Wechsel gegenüber nicht abgeneigt zu sein. Statt bei Benfica zu trainieren, reiste er über Silvester nach Argentinien und erschien dann erst am 3. Januar, mit einem Tag Verspätung, bei seinem Arbeitgeber. Der Weltmeister wurde daraufhin für das Ligaspiel gegen Portimonense aus dem Benfica-Kader gestrichen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Am Dienstag trifft Benfica im Pokal auf Varzim. Gut möglich, dass Fernández auch dieses Spiel nur von der Tribüne aus verfolgen wird.

Fernández' Vertrag in Lissabon ist noch bis 2027 datiert.