Chelsea vs. Tottenham: TV und LIVE-STREAM – so wird das Carabao-Cup-Halbfinale übertragen

In dieser Woche stehen im englischen Carabao Cup die Halbfinal-Hinspiele auf dem Programm. Das erste davon ist mit der Begegnung Chelsea gegen Tottenham gleich ein Londoner Derby. Hierbei empfängt der Zweite in der Premier League den Siebten. Im ersten Saisonduell Mitte September setzte sich Chelsea bei Tottenham mit 3:0 durch.

Chelsea schlug im Viertelfinale Brentford mit 2:0. Überdies blieb die Elf von Trainer Thomas Tuchel in den letzten fünf Meisterschaftsspielen im Vorjahr ungeschlagen. Die andere Seite der Medaille ist, dass die Blues in dieser Phase nur zweimal gewannen. Zwischen einem Heimsieg gegen Leeds United und einem Dreier bei Aston Villa gab es Unentschieden zuhause gegen Everton und in Wolverhampton. Es folgten zuletzt Heimunentschieden gegen Brighton & Hove Albion und am 2. Januar gegen Liverpool (2:2).

Die Gäste bezwangen im Viertelfinale in einem weiteren Derby daheim West Ham United mit 2:1. Zudem blieb das von Antonio Conte trainierte Team mit vier Heimsiegen und drei Remis in sämtlichen sieben Liga-Begegnungen im November und Dezember ungeschlagen. Der Vormonat begann mit einem Sieg gegen Norwich City. Es folgten zuerst daheim ein Unentschieden gegen Liverpool und ein voller Erfolg gegen Crystal Palace. Danach gab es rund um den Jahreswechsel eine Punkteteilung in Southampton und ein 1:0 bei Watford.

Heute treffen im ersten Hinspiel des Halbfinales im englischen Carabao Cup Chelsea und Tottenham aufeinander. GOAL versorgt Euch mit allen Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Chelsea vs. Tottenham: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Chelsea vs. Tottenham Datum: Mittwoch, 5. Januar 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Stadion Stamford Bridge (London)

Chelsea vs. Tottenham heute live im TV schauen: Die Übertragung des Carabao Cups

Als Kunden von DAZN könnt Ihr den englischen Mannschaften in mehreren Bewerben auf die Beine schauen. Hierbei bekommt Ihr unter anderem den Carabao Cup, den FA Cup und den Community Shield ins Haus geliefert. Überdies zeigt der Pay-per-View-Anbieter Top-Spiele aus der Championship, der League One und der League Two.

Nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Übertragung des Hinspiels des Halbfinales im Carabao Cup zwischen Chelsea und Tottenham:

Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

Im Carabao Cup stehen in jeder Spielzeit insgesamt 92 Mannschaften in den Startlöchern. Neben den 20 Vertretern der Premier League messen sich die 72 Mitglieder der English Football League. Dabei handelt es sich um die Klubs der Championship, der League One und der League Two. Ihr bekommt bei DAZN etliche Partien ins Haus geliefert.

Chelsea gegen Tottenham heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt also mithilfe eines Notebooks oder PC sowie eines HDMI-Kabels Euren herkömmlichen Fernseher gewissermaßen wie einen Smart-TV nutzen. Das ist dank der LIVE-STREAMS, die DAZN für alle Sportereignisse bereitstellt, möglich. Zudem könnt Ihr Euer Abo beim Pay-per-View-Anbieter genauso gut mit Tablets und Smartphones nutzen. Und demnach von überall aus das Derby im Carabao Cup zwischen Chelsea und Tottenham mitverfolgen.

Zu Chelsea vs. Tottenham via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem bietet Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER eine kostenlose Alternative an. Ihr bleibt damit zu allen Schlüsselmomenten im Hinspiel des Carabao-Cup-Halbfinales zwischen Chelsea und Tottenham im Bilde. Das ermöglicht GOAL auch mithilfe von Push-Mitteilungen.

Chelsea vs. Tottenham im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird der Carabao Cup übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Chelsea gegen Tottenham: Die Aufstellungen zum Carabao Cup

Die Startformationen erscheinen hier ungefähr eine Stunde vor dem Anpfiff.