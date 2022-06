FC Chelsea: Transfer von Raphinha nimmt nach Einigung mit Leeds United Form an

Barca und Arsenal bestimmten lange den Poker um Raphinha. Am Ende werden wohl beide gegen die Blues den Kürzeren ziehen.

Der FC Chelsea hat sich mit Leeds United auf einen Transfer von Angreifer Raphinha verständigt. Das schreiben mehrere Medien übereinstimmend. Unter anderem berichten The Athletic und der Transferexperte Fabrizio Romano, dass die Ablöse für den brasilianischen Nationalspieler bei 63 Millionen Euro liegen soll. Der FC Barcelona und Arsenal gehen also im Poker um den begehrten Rechtsaußen leer aus.

Bei Barca galt Raphinha lange als Wunschkandidat. Die Katalanen erzielten bereits vor einigen Wochen eine Einigung mit Ex-Barca-Profi Deco, dem Berater des 25-Jährigen. Allerdings spielten die Katalanen bei der Suche nach einem mögliche Nachfolger Ousmane Dembeles auf Zeit. Raphinhas Vertrag in Leeds läuft bis 2024 und bei einem Abstieg der Peacocks aus der Premier League hätte er dank einer Klausel "nur" 25 Millionen Euro gekostet.

Transfer von Raphinha: FC Barcelona zögerte zu lange

Leeds aber hielt die Klasse, und seit geraumer Zeit hat sich nach Informationen von GOAL und SPOX kein Vertreter der Katalanen mehr bei den Engländern gemeldet. Raphinha aber strebte zügig Klarheit in den Gesprächen um seine Zukunft an.

Arsenal übernahm die Führung im Transferpoker um den Angreifer, an dem zwischenzeitlich auch der FC Bayern interessiert gewesen sein soll. Umgerechnet 50 Millionen Euro Ablöse wollten die Gunners zahlen.

Die Offerte Chelseas in den letzten Tagen aber war für Leeds' Verantwortliche nochmal deutlich verlockender. Laut Romano gab es in den vergangenen Stunden noch Anrufe von den Gunners und aus Barcelona in Leeds, aber diesen seien nicht erfolgreich verlaufen. Nun gehe es für Chelsea darum, eine Einigung mit Raphinha zu treffen.

FC Chelsea: Neben Raphinha soll auch Raheem Sterling kommen

Dieser war im Sommer 2020 für knapp 19 Millionen Euro Ablöse von Stade Rennes zu Leeds United gewechselt. Dort gehörte er in den vergangenen beiden Jahren zu den Leistungsträgern. In 66 Pflichtspielen gelangen Raphinha 17 Tore und 11 Assists.

Bei Chelsea wäre er unter Trainer Thomas Tuchel Teil einer neu formierten Angriffsreihe. Diese könnte aus ihm, Kai Havertz und Raheem Sterling bestehen. Wegen Letzterem verhandeln Chelseas Verantwortliche nach Informationen von GOAL und SPOX gerade mit Manchester City.