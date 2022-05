Raphinha ist sich schon mit dem FC Barcelona einig

Der FC Barcelona hat nach Informationen von GOAL und SPOX mit Raphinha von Leeds United eine Einigung über einen Wechsel im Sommer erzielt. Die Verhandlungen der beiden Klubs über die Ablösesumme für den Brasilianer sind allerdings momentan ausgesetzt, da es für die Engländer in der Premier League noch um den Klassenerhalt geht.

Der FC Barcelona muss seinerseits erst einmal Transfereinnahmen erzielen und seine Gehaltsliste verkürzen, um weitere Verpflichtungen tätigen zu können. Mit Raphinha ist man sich aber grundsätzlich schon über einen Vertrag bis 2027 und eine Verdopplung seines aktuellen Gehalts einig.

Raphinha im Abstiegsfall ein Schnäppchen?

Leeds hat Barca mitgeteilt, dass weitere Gespräche erst nach dem entscheidenden Auswärtsspiel in Brentford am Sonntag möglich sind. Das Ergebnis des Spiels hätte auch Folgen für einen möglichen Transfer von Raphinha, der im Abstiegsfall für nur 25 Millionen Euro zu haben wäre. Doch auch im Falle des Klassenerhalts will der siebenfache Nationalspieler weg aus Leeds.

Der FC Barcelona hat zuvor bereits Einigungen mit Andreas Christensen (Chelsea) und Franck Kessie (Milan) über Transfers im Sommer erzielt. Für das Duo werden allerdings keine Ablösesummen fällig, da die Verträge der beiden Spieler Ende Juni auslaufen.