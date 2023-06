Chelseas N'Golo Kanté soll angeblich mit 100 Millionen Euro Jahresgehalt nach Saudi-Arabien gelockt werden

Geht der nächste Top-Star nach Saudi-Arabien? Chelseas N'Golo Kanté soll ein Mega-Angebot aus dem Wüstenstaat vorliegen.

WAS IST PASSIERT? Zwei Klubs aus Saudi-Arabien wollen N'Golo Kanté verpflichten und bieten dem französischen Mittelfeldspieler angeblich ein Jahresgehalt in Höhe von 100 Millionen Euro. Das berichtet die englische Zeitung The Guardian.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kantés Vertrag bei den Blues läuft Ende des Monats aus, sodass für den 32-Jährigen keine Ablösesumme fällig werden würde.

Dem Bericht zufolge haben Vertreter der saudischen Liga Kanté einen Vertragsentwurf in London vorgelegt. Sie verhandeln für zwei Klubs der Pro League, Al-Ittihad und Al-Nassr.

Al-Ittihad hatte am Dienstag die Verpflichtung von Karim Benzema von Real Madrid offiziell bekanntgegeben. Bei Al-Nassr spielt seit Jahresbeginn Cristiano Ronaldo für ein geschätztes Jahresgehalt in Höhe von 200 Millionen Euro.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kanté, der 2018 mit Frankreich Weltmeister wurde, kam in der abgelaufenen Saison aufgrund von Verletzungen nur auf neun Einsätze für Chelsea.