Saudi-Zeitung enthüllt Gehalt von Karim Benzema: 'Nur' 55 Millionen Dollar pro Jahr

Im Vergleich zu Cristiano Ronaldo ist Karim Benzema für den Klub aus Saudi-Arabien wohl fast schon ein Schnäppchen, was sein Gehalt angeht.

WAS IST PASSIERT? Die saudi-arabische Tageszeitung Alriyadia hat das Gehalt von Karim Benzema, der ab der kommenden Saison für Al-Ittihad spielt, enthüllt: Demnach verdient der Franzose pro Jahr 'nur' 55 Millionen US-Dollar. Zuvor war vor allem in spanischen Medien über eine viel höhere Gage spekuliert worden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Benzema gab am Dienstag seinen Wechsel zu Al-Ittihad offiziell bekannt. Nach 14 Jahren bei Real Madrid wechselt er in den Wüstenstaat, um dort ab sofort beim saudischen Meister zu spielen, beim der er einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat.

Damit folgt er seinem ehemaligen Real-Kollegen Cristiano Ronaldo, der seit Jahresanfang für Al-Nassr aufläuft. Der Portugiese soll rund 200 Millionen Euro pro Jahr für sein Engagement einstreichen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Benzema kam in der abgelaufenen Saison auf 19 Tore in 24 Liga-Spielen für Real. Er sicherte sich zudem erstmals den Ballon d'Or als bester Spieler der Welt.