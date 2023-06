Chelsea: Mateo Kovacic soll mit Manchester City einig sein

Mateo Kovacic, lose auch beim FC Bayern im Gespräch, steht vor einem Wechsel zum englischen Meister.

WAS IST PASSIERT? Der Transfer von Mateo Kovacic vom FC Chelsea zum Premier-League-Rivalen Manchester City nimmt konkrete Formen an: Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Skyblues mit dem kroatischen Nationalspieler auf einen Wechsel in diesem Sommer geeinigt.

WIE GEHT ES WEITER? Letzte Hürde auf dem Weg zum Vollzug sei laut Romano nun die Einigung der beiden Klubs. Diese soll nach dem Willen Citys bei Verhandlungen in den Tagen nach dem Champions-League-Finale am Samstag gegen Inter erzielt werden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kovacic strebt nach vier Jahren bei den Blues einen Transfer an, er erklärte dies vor einigen Tagen öffentlich. Angesichts eines Vertrags, der noch ein Jahr läuft, und eines aufgeblähten Kaders dürfte Chelsea einem Transfer auch offen gegenüberstehen.

Kovacic war vor einigen Wochen auch als möglicher Neuzugang beim FC Bayern gehandelt worden, dies hatte sich aber nicht konkretisiert.

Nachdem Jorginho im Januar zu Arsenal wechselte und N'Golo Kanté unmittelbar vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien steht, bedeutete ein Kovacic-Abgang, dass kein Mitglied von Chelseas Mittelfeldtrio des Champions-League-Siegs von 2021 noch an der Stamford Bridge unter Vertrag steht.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Kovacic schaffte seinen Durchbruch bei Dinamo Zagreb und wechselte 2013 für elf Millionen Euro Ablöse zu Inter Mailand. 2015 folgte der Transfer für 38 Millionen zu Real Madrid. Nachdem er zunächst ein Jahr auf Leihbasis bei Chelsea gespielt hatte, verpflichteten ihn die Londoner 2019 für 45 Millionen Euro fest.