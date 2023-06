FC Chelsea: Manchester City befindet sich offenbar in positiven Gesprächen mit Mateo Kovačić

Manchester City bastelt offenbar schon fleißig an seinem Kader für die kommenden Saison und beschäftigt sich wohl intensiv mit einem Chelsea-Star.

WAS IST PASSIERT? Manchester City befindet sich offenbar in konkreten Gesprächen mit Mateo Kovačić. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag des Kroaten beim FC Chelsea läuft noch bis 2024, für beide Seiten könnte nun ein guter Moment für einen Abschied gekommen sein. Chelsea will nach seiner Transferoffensive im vergangenen Jahr wohl weiter den Kader umkrempeln und würde nur noch in diesem Sommer eine Ablösesumme für den 29-Jährigen einstreichen.

Zuletzt kursierten Gerüchte, Thomas Tuchel wolle seinen Ex-Schützling aus gemeinsamen Zeiten an der Stamford Bridge zum FC Bayern lotsen, nun soll sich laut Romano aber City in "positiven Gesprächen" mit den Agenten des Mittelfeldspielers befinden.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Kovačić kommt aus der Jugend von Dinamo Zagreb und wechselte im Januar 2013 für elf Millionen Euro in die Serie A zu Inter. Das Potenzial des heute vierfachen Champions-League-Siegers blieb Real Madrid nicht verborgen, die Königlichen legten im Sommer 2015 knapp 38 Millionen Euro für den Kroaten auf den Tisch. Nach drei Jahren voller Titel aber ohne regelmäßige Einsatzzeiten von Anfang an zog es Kovačić erst per Leihe und im Sommer 2019 fest für 45 Millionen Euro zum FC Chelsea.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 93-fache kroatische Nationalspieler ist bei den Blues Stammspieler. In dieser Saison kommt Kovačić auf 37 Pflichtspiele, zwei Tore und zwei Vorlagen.