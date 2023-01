Chelsea-Wunschspieler Fernández drohen bei Benfica wohl Sanktionen - zwischenzeitlicher Trainings-Boykott?

Der FC Chelsea kämpft um die Dienste von WM-Star Enzo Fernández, währenddessen sorgt der bei Benfica anscheinend für einen unschönen Abschied.

WAS IST PASSIERT? Laut der portugiesischen Tageszeitung Record musste Benfica Mittelfeldspieler Enzo Fernández auffordern, unverzüglich zum Verein zurückzukehren, nachdem der Weltmeister zwei Trainingseinheiten unerlaubt verpasst hatte. Fernández ist daraufhin am Dienstag wieder ins Training eingestiegen. Bezüglich einer Strafe für den Spieler hat sich der Klub bislang nicht geäußert.

Der Leistungsträger kehrte nach der Niederlage von Benfica gegen Braga am 30. Dezember nach Argentinien zurück, um Silvester in seinem Heimatland zu feiern.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach der Weltmeisterschaft ist Fernández noch mehr in den Fokus zahlreicher Top-Teams gerückt. Vor allem der FC Chelsea soll sich intensiv um eine Verpflichtung des Argentiniers bemühen. In Lissabon hat der 21-Jährige noch ein bis 2027 laufendes Arbeitspapier.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Laut Gianluca Di Marzio steht der FC Chelsea vor einer Einigung mit Benfica über die Verpflichtung von Fernández. Demnach befinden sich die Gespräche zwischen den beiden Vereinen in einem "fortgeschrittenen Stadium", wobei die Blues die Ablöse in drei Raten in Höhe von jeweils 40 Millionen Euro zahlen sollen.

Deshalb ist es gut möglich, dass sich der WM-Star schon bald den Blues anschließt und Benfica verlässt.