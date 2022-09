FC Chelsea: Armando Broja verlängert seinen Vertrag bis 2028

In Chelseas Offensive tat sich im Sommer eine Menge. Klar ist nun: Die Blues planen langfristig mit Talent Armando Broja.

Der FC Chelsea hat den Vertrag mit Stürmer Armando Broja vorzeitig verlängert. Der albanische Nationalspieler unterzeichnete bei den Blues einen Sechsjahresvertrag. Ein klares Signal, dass der Klub auf den 20-Jährigen setzt, schließlich lief dessen Vertrag zuvor ohnehin noch bis 2026.

Klubboss Todd Boehly erklärte, Broja sei ein "junger und spannender Stürmer und ein wichtiger Teil unserer Pläne".

Broja stammt aus der Chelsea-Jugend, in der vergangenen Saison spielte er auf Leihbasis für den FC Southampton. Bei den Saints kam er in 40 Pflichtspielen auf neun Treffer. Zuvor war er bereits für ein Jahr an Vitesse verliehen.

FC Chelsea: Bayern- und BVB-Gerücht um Armando Broja

Im aktuellen Chelsea-Kader ist Broja neben Neuzugang Pierre-Emerick Aubameyang der einzige gelernte Mittelstürmer. Der Belgier Michy Batshuayi wechselt zu Fenerbahce Istanbul in die Türkei.

Trainer Thomas Tuchel hatte bereits im Mai betont, dass er Broja und den ebenfalls verliehenen Conor Gallagher in der Vorbereitung auf diese Saison testen wolle. Damals waren nach Informationen von GOAL und SPOX unter anderem Newcastle United, Milan und Inter an dem robusten Stürmer interessiert.

"Armando wird immer besser und besser“, sagte Tuchel Anfang des Jahres. "Er ist ein ganz besonderer Spieler mit ganz besonderen Stärken in seinem Spiel. Er ist schnell und robust. Ein Torjäger."

Im Februar wurde Broja auch mit dem FC Bayern und dem BVB in Verbindung gebracht.