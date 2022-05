Newcastle United, West Ham, Inter und AC Milan sind heiß auf Chelseas Armando Broja

Armando Broja, in der laufenden Saison vom FC Chelsea an den FC Southampton ausgeliehen, weckt nach Informationen von GOAL und SPOX neben den Premier-League-Vereinen Newcastle United, West Ham und Southampton auch das Interesse der Serie-A-klubs AC Mailand, Inter und Napoli.

Die Blues stehen in diesem Sommer vor der Entscheidung, ob sie dem 20-Jährigen eine Chance in der ersten Mannschaft geben oder ihn im Sommer abgeben wollen.

Die Meinung von Chelsea-Coach Thomas Tuchel wird für die langfristige Zukunft des albanischen Nationalspielers entscheidend sein.

Broja hat bei Chelsea Vertrag bis 2026

Broja hat in seiner ersten Saison auf Leihbasis in der Premier League bei Southampton gute Leistungen gezeigt und in 38 Spielen neun Tore erzielt. Zuvor war er eine Saison lang an Vitesse verliehen.

Der Stürmer hat an der Stamford Bridge noch einen Vertrag bis 2026, Berichten zufolge steht eine Ablöse von knapp 30 Millionen Euro im Raum.

FC Chelsea: Tuchel will Broja in der Vorbereitung testen

Kürzlich äußerte sich Tuchel zu seinen Leihspielern und erklärte, was Broja und Conor Gallagher von Crystal Palace brauchen, um in der nächsten Saison bei Chelsea zum Zug zu kommen.

"Zunächst einmal werden sie zurückkommen, weil sie unsere Spieler sind", sagte Tuchel. "Wenn wir sie ausleihen, dann tun wir das für sie, aber auch, um bessere und erfahrenere Spieler zurückzubekommen. Es sind unsere Spieler, und ich möchte sie in der Vorbereitung dabei haben. Dann entscheiden wir, wie es weitergeht. "

Gefragt nach Broja sagte Tuchel im Januar: "Armando wird immer besser und besser. Er ist ein ganz besonderer Spieler mit ganz besonderen Stärken in seinem Spiel. Er ist schnell und robust. Ein Torjäger."

Im Februar wurde Broja auch mit dem FC Bayern und dem BVB in Verbindung gebracht.