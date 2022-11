Champions League: Wann ist die Auslosung zum Achtelfinale?

Die Gruppenphase der Champions League ist durch, das Achtelfinale steht bevor. Wann findet die Auslosung statt?

Die Gruppenphase der UEFA Champions League wurde mittlerweile absolviert, nun geht es für die verbliebenen Teams in der K.o.-Runde weiter. Zunächst steht das Achtelfinale an. Wie in jeder Spielzeit wird auch die Auslosung der Runde der letzten 16 mit großer Spannung erwartet. Auf wen treffen die deutschen Vertreter um den FC Bayern München und Borussia Dortmund? Mit wem bekommt es Titelverteidiger Real Madrid zu tun? Auf diese Fragen wird es schon bald Antworten geben. GOAL klärt auf, wann es so weit ist.

Die Gruppenphase der Champions-League-Saison 2022/23 ist Geschichte, der Fokus aller qualifizierten Teams liegt nun auf dem Achtelfinale. Insgesamt gab es nur wenig Überraschungen in der Vorrunde, größtenteils setzten sich die Favoriten durch. So dominierten beispielsweise der FC Bayern und Manchester City ihre jeweiligen Staffeln und standen bereits vor dem 6. Spieltag als Gruppensieger fest.

Ein, zwei große Namen ereilte jedoch auch das Vorrunden-Aus, darunter Atlético Madrid und Juventus Turin. Nicht unbedingt zu erwarten waren zudem die starken Leistungen des Club Brügge und der SSC Napoli, die sich ebenfalls für das Achtelfinale qualifizierten. Welche Teams in der K.o.-Runde stehen, wann und wo die Auslosung stattfindet und wo Ihr die Spiele live im TV und STREAM sehen könnt, erfahrt Ihr nachfolgend.

Die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals steht kurz bevor. Wann und wo werden die Lose gezogen?

Champions League: Allgemeine Infos zur Austragung der Achtelfinals

Wettbewerb: UEFA Champions League

Runde: Achtelfinale

Verbliebene Teams: 16

Datum Hinspiele: 14., 15., 21. und 22. Februar

Datum Rückspiele: 7., 8., 14. und 15. März

Champions League: Welche Regeln gelten für die Auslosung der Achtelfinals?

Zunächst werden die Teams ins zwei Töpfe mit jeweils acht Mannschaften aufgeteilt. Die acht Gruppensieger befinden sich in einem Topf, die acht Gruppenzweiten in einem anderen. Im Anschluss wird jeweils abwechselnd ein Los aus jedem Topf gezogen, bis keine mehr übrig sind.

Allerdings gibt es zwei Einschränkungen: Zum einen dürfen nicht zwei Teams aus demselben Verband aufeinandertreffen, darüber hinaus wird es auch keine Paarung geben, die es bereits in der Gruppenphase gab. Somit ist beispielsweise ein Duell des FC Bayern mit Inter Mailand im Achtelfinale ausgeschlossen. Die Gruppensieger haben jeweils im Rückspiel Heimrecht.

Champions League: Welche Teams sind für das Achtelfinale qualifiziert?

Vor dem 6. Spieltag standen bereits 12 von 16 Achtelfinal-Teilnehmer fest. Aus Deutschland gehören der BVB und der FC Bayern München zum erlesenen Kreis, aus Spanien setzte sich lediglich Real Madrid durch. Nachfolgend seht Ihr eine Liste der bereits vor dem abschließenden Gruppenspieltag qualifizierten Teams.

FC Bayern München Borussia Dortmund SSC Napoli FC Liverpool Club Brügge FC Porto Inter Mailand FC Chelsea Real Madrid Manchester City Paris Saint-Germain SL Benfica

Champions League: Wann und wo findet die Achtelfinal-Auslosung statt?

Die Auslosung wird am Montag, 7. November 2022, vollzogen, Ort des Geschehens ist das Haus des europäischen Fußballs in Nyon (Schweiz). Um 12 Uhr geht’s los.

Ausgetragen werden die Spiele dann im Februar und März, kurz nach den Rückspielen findet zudem die Auslosung der Viertelfinals am 17. März statt.

Champions League: Wo werden die Achtelfinals im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Jeweils eine Partie am Dienstag läuft live und exklusiv im STREAM bei Amazon Prime Video. Die restlichen Spiele könnt Ihr beim Streamingdienst DAZN nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos sehen, manche sogar auf den linearen Kanälen des Anbieters im Pay-TV. Zudem seht Ihr auch die Achtelfinal-Auslosung live auf der Plattform, alternativ könnt Ihr auch auf den kostenfreien STREAM der ZDF-Mediathek zurückgreifen.

Ein Abonnement bei DAZN erhaltet Ihr für umgerechnet 24,99 Euro pro Monat (Jahresabo) oder 29,99 Euro (Monatsabo).

Champions League: Fast alle Achtelfinals live auf DAZN - Infos zum Anbieter

Champions League: Wie geht es nach der Achtelfinal-Auslosung weiter?

Bis zum großen Finale der laufenden CL-Saison in Istanbul ist es noch ein weiter Weg. Wann die weiteren Runden stattfinden, haben wir Euch kurz zusammengefasst.

Auslosung Viertel- und Halbfinale: 17. März 2023 Viertelfinale: 11. und 12. April (Hinspiele), 18. und 19. April (Rückspiele) Halbfinale: 9. und 10. Mai (Hinspiele), 16. und 17. Mai (Rückspiele) Finale: 10. Juni 2023 in Istanbul

