Die Champions League startet in die Spielzeit 2021/22! Aber wer zeigt die Spiele der Königsklasse in dieser Saison live im TV und im LIVE-STREAM?

Endlich wieder Champions League! Die Königsklasse startet Mitte September in ihre neue Saison und der Nachfolger des FC Chelsea wird gesucht. Die Blues kürten sich Ende Mai im Finale gegen Manchester City zum CL-Sieger 2021.

Der Kreis der Favoriten auf den Gewinn des Henkelpotts ist wie vor fast jeder Saison auch in diesem Jahr wieder ziemlich umfangreich. Gelingt City endlich der große Wurf? Ist das neue Dream-Team von Paris Saint-Germain überhaupt zu stoppen? Kann Chelsea seinen Titel verteidigen? Und was ist mit Liverpool, Bayern, Real Madrid, Barcelona oder Juventus?

Ihr seht: Wir dürfen uns auf eine spannende Spielzeit in der Champions League freuen. Deren Höhepunkt wird wie immer das Finale sein, das diesmal Ende Mai 2022 in St. Petersburg steigt.

Die Champions League ist wieder da: Wo werden die Spiele der CL-Saison 2021/22 live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen? Goal verrät es Euch in diesem Artikel.

Champions League 2021/22 live im TV und LIVE-STREAM: Die wichtigsten Termine der CL-Saison

Start der Gruppenphase 14. September 2021 Ende der Gruppenphase 8. Dezember 2021 Achtelfinale 15. Februar bis 16. März 2022 Viertelfinale 5. April bis 13. April 2022 Halbfinale 26. April bis 4. Mai 2022 Finale 28. Mai 2022 in St. Petersburg

Champions League 2021/22 live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Königsklasse übertragen

Es ist der größte, wichtigste und prestigeträchtigste Klubwettbewerb Europas - und daher möchte auch jeder Fußball-Fan die Spiele der UEFA Champions League live sehen.

Die entscheidenden Fragen dabei: Welche Sender übertragen die Königsklasse denn nun live im Fernsehen und im LIVE-STREAM? Und kann man die Champions League auch live im Free-TV sehen? In den folgenden Abschnitten liefern wir alle Antworten darauf.

Champions League 2021/22 live im TV und LIVE-STREAM: DAZN überträgt die Königsklasse

Schon seit einigen Jahren hat DAZN die Spiele der Champions League live im Programm. Zur Saison 2021/22 gibt es aber eine wichtige Änderung: Denn DAZN zeigt / überträgt von nun an fast alle Partien der Königsklasse exklusiv im LIVE-STREAM !

So werden ab dieser Spielzeit satte 121 von insgesamt 137 Spielen der Champions League nur auf DAZN live übertragen. Pro Gruppenspieltag seht Ihr also zum Beispiel 15 von 16 Partien nur beim Streamingdienst aus Ismaning.

Champions League 2021/22 live im TV und LIVE-STREAM: DAZN zeigt die CL jetzt auch in der Konferenz

Jeden Dienstag und jeden Mittwoch hat DAZN daher jetzt auch eine Konferenz zum Champions-League-Spieltag im Programm, bei der zwischen allen parallel stattfindenden Begegnungen hin- und hergeschaltet wird.

Auch ab dem Achtelfinale laufen dann alle K.o.-Spiele der Champions League live auf DAZN , Ihr seht dort dann also auch die Entscheidungen in den Halbfinals und im Endspiel live und in voller Länge. DAZN kann entweder auf mobilen Geräten wie Laptop, Smartphone oder Tablet im LIVE-STREAM geschaut werden oder aber mit einem Smart-TV auch ganz bequem am heimischen Fernseher. Dafür müsst Ihr einfach nur die kostenlose DAZN-App auf Euer TV-Gerät herunterladen und benötigt eine stabile Internetverbindung.

Champions League 2021/22 live im TV und STREAM bei DAZN: Die wichtigsten Infos

121 der 137 Spiele der CL-Saison 2021/22 laufen live und exklusiv auf DAZN

ab Achtelfinale alle Champions-League-K.o.-Spiele live auf DAZN

alle Spiele im Einzelspiel und in der Konferenz live auf DAZN

Um DAZN empfangen zu können, müsst Ihr zuvor ein Abonnement bei dem Streamingdienst abschließen. Dabei habt Ihr zwei Optionen: Entweder das monatlich kündbare Monatsabo , bei dem Ihr pro Monat 14,99 Euro zahlt. Oder das Jahresabo , bei dem Ihr Euch für zwölf Monate an DAZN bindet, das heruntergerechnet aber nur 12,50 Euro pro Monat kostet (insgesamt 149,99 Euro).

Neben der Champions League hat DAZN auch viele Spiele der Bundesliga live im Programm, dazu ebenso LaLiga, Ligue 1 oder die Serie A im LIVE-STREAM. Alle Informationen zur Anmeldung bei DAZN findet Ihr HIER .

Champions League 2021/22 live im TV und LIVE-STREAM: Zeigt Sky die CL nicht mehr?

Es gibt zwar noch einen zweiten Sender, der die Champions League in der Saison 2021/22 überträgt - der heißt allerdings nicht Sky.

War die Königsklasse in den vergangenen Jahren stets bei dem Pay-TV-Sender aus Unterföhring bei München zuhause, hält Sky mit Beginn dieser Spielzeit keine Live-Übertragungsrechte mehr am wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb.

Im Klartext heißt das also: Die Champions League läuft in der Saison 2021/22 nicht mehr live im TV bei Sky und auch nicht mehr im LIVE-STREAM bei Sky Go oder Sky Ticket .

Champions League 2021/22 live im TV und LIVE-STREAM: Die Gruppen der Königsklasse

GRUPPE A GRUPPE B GRUPPE C GRUPPE D GRUPPE E GRUPPE F GRUPPE G GRUPPE H Manchester City Atletico Madrid Sporting Lissabon Inter Mailand FC Bayern München FC Villarreal OSC Lille FC Chelsea Paris Saint-Germain FC Liverpool Borussia Dortmund Real Madrid FC Barcelona Manchester United FC Sevilla Juventus Turin RB Leipzig FC Porto Ajax Amsterdam Shakhtar Donezk Benfica Lissabon Atalanta Bergamo VfL Wolfsburg Zenit St. Petersburg Club Brügge AC Mailand Besiktas Sheriff Tiraspol Dynamo Kiew Young Boys Bern RB Salzburg Malmö FF

Champions League 2021/22 live im TV und LIVE-STREAM: Wieviele Spiele zeigt Amazon bei Prime Video?

Nicht Sky, sondern Prime Video ist der zweite Sender, der in der Saison 2021/22 mehrere Spiele der Champions League live überträgt.

Insgesamt hat sich Amazon die Rechte an 16 Partien der CL-Spielzeit gesichert, zwei davon waren Playoffs. Mit Beginn der Gruppenphase bis einschließlich zum Halbfinale werden also 14 Spiele live bei Prime Video gezeigt.

Die Champions League 2021/22 live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung bei Prime Video

Prime Video zeigt insgesamt 16 Spiele der CL-Saison 2021/22 (zwei davon in den Playoffs)

In der Gruppenphase läuft ein Topspiel am Dienstag live und exklusiv bei Prime Video

Das Finale wird nicht bei Prime Video übertragen

In der Gruppenphase zählen dazu sechs Partien, die exklusiv bei Prime Video laufen. Der Streamingdienst darf jeweils das Topspiel am Dienstag übertragen, das dann als einziges Duell der Woche nicht live bei DAZN gezeigt wird.

Das Finale hat Prime Video allerdings nicht im Angebot, wenngleich es auch beim Endspiel einen zweiten übertragenden Sender neben DAZN gibt. Mehr dazu erfahrt Ihr im folgenden Abschnitt.

Auch für Prime Video müsst Ihr indes ein Abonnement abschließen, um die Champions League live zu sehen. Aktuell liegt der Preis für das entsprechende Paket bei 7,99 Euro im Monat.

Champions League 2021/22: Wird die Königsklasse live im Free-TV übertragen?

Lief 2019/20 zumindest das Champions-League-Finale live im Free-TV, weil mit dem FC Bayern eine deutsche Mannschaft dabei war, wurde in der Saison 2020/21 kein einziges CL-Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Wie sieht das in der Saison 2021/22 aus?

Zumindest etwas besser. Denn unabhängig davon, ob ein deutsches Team es bis ins Endspiel schafft, wird das Champions-League-Finale 2022 in St. Petersburg vom ZDF live im Free-TV übertragen . Diese Vereinbarung gilt für die kommenden drei Jahre.

Champions League 2021/22 live im Free-TV

Finale am 28. Mai in St. Petersburg live im ZDF

Abgesehen vom Finale wird keine Partie der Champions League 2021/22 live im Free-TV ausgestrahlt. Das Endspiel läuft dann parallel sowohl im ZDF als auch auf DAZN .

Champions League 2021/22 live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick