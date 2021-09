Wer zeigt / überträgt die Champions League 2021/22 im LIVE-STREAM?

Der wichtigste europäische Vereinswettbewerb im Männerfußball ist zurück! Goal erklärt, wer diese Saison die Champions League im LIVE-STREAM zeigt.

Dreieinhalb Monate ist das Finale zwischen dem FC Chelsea und Manchester City her - jetzt geht endlich wieder die Gruppenphase der Champions League los!

Manchester City - PSG (Paris Saint-Germain), Atletico Madrid - FC Liverpool, FC Bayern München - FC Barcelona, FC Chelsea - Juventus Turin: Bei keiner dieser Begegnungen wäre man groß überrascht, wenn das die beteiligten Mannschaften am Finale der Champions League sind.

Stattdessen sind das aber "nur" Begegnungen der Gruppenphase - uns erwarten diese Saison also so einige hochklassige Partien! Am Dienstag, dem 14. September geht es los, Finale ist am 28. Mai in Russland.

Es ist der größte und wichtigste europäische Vereinswettbewerb im Männerfußball - eine Menge Anwärter auf den Titel haben sich in diesem Sommer namhaft verstärkt. Goal erklärt, wie die Begegnung im LIVE-STREAM übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt die Champions League diese Saison LIVE? Die Königsklasse im Überblick

Qualifizierte Mannschaften 32 Deutsche Mannschaften FC Bayern München

BVB (Borussia Dortmund)

VfL Wolfsburg

RB Leipzig Finale 28. Mai 2022 Finalort Sankt Petersburg Stadion | Sankt Petersburg | Russland Veranstalter:in UEFA

Wer zeigt / überträgt Champions League im LIVE-STREAM? So wird die Königsklasse übertragen

Dreieinhalb Monate Pause mussten Fußballfans in diesem Sommer überwinden, in dem es keine Champions League gab - immerhin haben EM und Olympia ihr Bestes getan, damit Anhänger:innen auf dem Kontinent nicht langweilig wurde.

In den Ligen wird seit einigen Wochen schon gespielt, nun geht auch wieder die Mehrfachbelastung für 32 Vereine in der Königsklasse los. Aber wie wird die Champions League überhaupt übertragen?

Champions League diese Saison nicht im TV? Darum übertragen Sky, ARD und Co nicht die CL

Wir wollen in diesem Artikel vor allem einen Blick auf den LIVE-STREAM werfen - das hat einen ganz bestimmten Grund. Einen echten Fernsehsender, der die Champions League in Deutschland in dieser Saison überträgt, gibt es nämlich nicht!

Der Grund dafür ist schnell erklärt: Es gibt zwar zahlreiche Fernsehsender im Pay-TV ( Sky , MagentaSport ) oder Free-TV ( ARD / Das Erste , ZDF , Sport1 , Eurosport , RTL ) , die von Zeit zu Zeit LIVE-Sport im Programm und in der Vergangenheit die Champions League übertragen haben - in dieser Saison ist das aber nicht der Fall.

ZDF, DAZN und Prime Video: So seht ihr die Königsklasse LIVE

Einzig das ZDF hat sich für die kommenden drei Spielzeiten das Übertragungsrecht des Champions-League-Finals gesichert - bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg. 156 Spiele werden also primär im LIVE-STREAM zu sehen sein.

Damit kommen wir zu den beiden Anbietern, welche die Champions League in dieser Saison übertragen werden: Es handelt sich dabei um DAZN und Prime Video .

Sky ist nicht mehr dabei: DAZN und Prime Video übertragen Champions League 2021/2022 im LIVE-STREAM

Eine große Überraschung gab es vor der Saison: Sky , welches die Champions League 21 Jahre lang begleitet hat, konnte sich die Rechte nicht mehr sichern, stattdessen ist Prime Video jetzt an Bord - allerdings nur eingeschränkt.

Der Streamingdienst des Versandhändlers Amazon überträgt exklusiv 16 Begegnungen der Champions-League-Saison, sechs Spiele davon finden in der Gruppenphase statt.

DAZN überträgt größten Teil der Champions League: die Königsklasse im Internet

Der gesamte Rest ist in Deutschland nur bei DAZN zu sehen! Weit über 100 Spiele über die Saison verteilt strahlt der Streamingdienst aus Ismaning also aus, dabei hat der Sender dabei reichlich Erfahrung.

Der beliebte Anbieter ist zwar erst seit 2016 auf dem Markt, allerdings ist er schon seit mehreren Jahren in der Champions League am Start. Dabei bietet der Streamingdienst auch die Konferenz an (vorher bei Sky ). Nur das Spiel, was auf Prime Video läuft, ist nicht dabei.

Sieben Mal Spitzenklasse in der Champions League: So wird eine DAZN-Konferenz übertragen

Beginn der Übertragung : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Moderation : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Sender : DAZN

: DAZN Gezeigte Begegnungen : 18.45 Uhr: Sevilla - Salzburg (Kommentator: Holger Pfandt) Young Boys - Manchester United (Kommentator: Uli Hebel) 21.00 Uhr: Lille - Wolfsburg (Kommentator: Marco Hagemann) Chelsea - Zenit (Kommentator: Lukas Schönmüller) Kiew - Benfica (Kommentator: Nico Seepe) Villarreal - Atalanta (Kommentator: Freddy Harder) Malmö - Juventus (Kommentator: Michael Born)

Wer zeigt / überträgt die Champions League im Internet? Die CL im LIVE-STREAM verfolgen

Nun gut - Prime Video und DAZN werden also die Champions League exklusiv (bis auf das Finale) übertragen - darum wollen wir uns die beiden Anbieter mal genauer anschauen,

Amazon Prime ermöglicht Champions League: So seht ihr die Königsklasse im Internet

Wir fangen bei Prime Video an - der Anbieter ist schließlich noch relativ neu auf dem Fußballmarkt und daher vielen Anhänger:innen noch kein Begriff. Was sicher ist: Viele dieser potenziellen Zuschauer:innen dürfen sich freuen, dass die Champions League auf Prime Video läuft!

Der Grund dafür? Viele Kund:innen sind bereits in Besitz einer Amazon-Prime-Mitgliedschaft - mehr benötigt man nicht, um Barca - Bayern zu sehen. Ihr könnt also shoppen, CL schauen und auf Twitch die/den Lieblingsstreamer:in unterstützen - alles in einem Abo.

Prime Video im Monats oder Jahresabo von Amazon: So seht ihr die Bundesliga

Die Kosten? 7,99 Euro pro Monat , wobei man langfristig auch Geld sparen und das Ganze für 69 Euro im Jahr abonnieren kann. Wenn man einmal Amazon Prime hat, hat man Zugriff auf Prime Video, wo es nicht nur die Champions League gibt.

Jede Menge Filme und Serien (Four Blocks, Lucifer, Scrubs, Two And A Half Men, Big Bang Theory, Grey's Anatomy) sind in Deutschland exklusiv auf Prime Video zu finden und ebenfalls Teil des Prime-Abos. Außerdem gibt es den kostenlosen Probemonat.

DAZN überträgt große Mehrheit der Champions League: So seht ihr den FCB, BVB, VfL Wolfsburg und RB Leipzig in Aktion

An dieser Stelle geht unser Blick zu DAZN, denn auch der beliebte Streamingdienst hat einen unverbindlichen Probemonat im Angebot, den man nicht einfach so ausschlagen sollte!

Dieser Probemonat ist nicht nur kostenlos, sondern vor allem unverbindlich: Wenn ihr also nach den 30 Tagen Spitzensport keine Lust habt, Geld dafür zu bezahlen, könnt ihr einfach kündigen! Hier kommt ihr zum kostenlosen Probemonat!

So günstig ist DAZN: Die Champions League im LIVE-STREAM

Wenn der Probemonat abgelaufen ist, müsst ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen, sofern ihr weiterhin den Streamingdienst nutzen wollt. Dieser ist zwar teurer als Prime Video, allerdings bekommt ihr hier auch ein Vielfaches an Sport zu sehen!

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | 179,88 Euro pro Jahr | Monatlich kündbar | Monatliche Zahlung

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr | knapp 12,50 Euro pro Monat | Jährlich kündbar | Jährliche Zahlung

Champions League, Bundesliga, NBA: So viel LIVE-Sport zeigt nur DAZN

Fußball Bundesliga Champions League Ligue 1 Serie A LaLiga viele weitere Topligen

Basketball

American Football

Kampfsport Boxen MMA / UFC WWE

Motorsport

Tennis

Darts

Baseball

Radsport

und vieles mehr

Champions League LIVE auf DAZN und Prime Video - die wichtigen Links

Wer zeigt / überträgt die Champions League im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER?